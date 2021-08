Rrëfehet gazetari që kishte arritur ndër të parët pas aksidentit fatal të Princeshës Diana në Paris: Asgjë s’mund të raportonim pa na treguar autoritetet

Një ish-gazetar i cili raportoi nga Parisi natën kur vdiq Princesha Diana pohoi se atij i duhej të ‘deshifronte’ lajmin për gjendjen e Princeshës së Uellsit të ndjerë nga autoritetet franceze.





Nëna e ndjerë e Princit William dhe Harry vdiq më 31 gusht 1997 në moshën 36 vjeçare, dhe pikërisht sot (e martë) shënohet 24 vjetori nga aksidenti fatal i saj në Paris, shkruan DailyMail.

Por sipas ish-korrespondentit të Parisit, Kevin Connolly, i cili ishte një nga gazetarët e parë në vendngjarje, ndjenja e vërtetë që Diana kishte vdekur erdhi “mjaft ngadalë”.

“Ne po dëgjonim me shumë kujdes autoritetet franceze dhe po përpiqeshim të deshifronim atë që ata po na thoshin”, tha ai, duke folur për The Express. “Policia ishte shumë e kujdesshme në lidhje me artikujt që publikoheshin”, shtoi ai.

Fjala fillestare nga burimet e policisë dhe spitalit ishte “po, është Princesha e Uellsit, po, ajo është plagosur”, por nuk kishte kuptim në orët e hershme të mëngjesit të mendoje se ndoshta ishte plagosur për vdekje.

Duke reflektuar, gazetari beson se autoritetet franceze ishin “tmerruar” kur kishin të bënin me një tragjedi kaq të madhe.

“Ata ishin të vetëdijshëm për shkallën globale të asaj që do të ishte reagimi – ata ishin të vetëdijshëm për intensitetin global të interesit”, shtoi ai.

Vetëm shtatë vjet pas aksidentit, Sir John Stevens, komisarit të policisë Metropolitane, iu kërkua të hetonte rrethanat.

Këto përfshinin pyetjet – a ishte Diana shtatzënë në kohën e vdekjes së saj? A ka ardhur në të vërtetë mostra e gjakut që i atribuohet Henri Paul prej tij? Dhe a kishte ndonjë justifikim të vlefshëm për eliminimin e një veture të bardhë ‘Fiat Uno’ nga përfshirja në përplasje?

Connolly pohoi se si lajmet për vdekjen tragjike të Princeshës Diana u filtruan vetëm në Paris përmes gazetarëve në fluturimin e Sekretarit të Jashtëm Robin Cook në Filipine.

Duke e përshkruar atë si një mbrëmje ‘mjaft të mbushur’ dhe ‘të kujdesshme’, ai kujtoi: “Nata është një turbullirë deri në atë moment kur u desh të shkonim në një ndërprerje speciale të programit dhe të thoja se Princesha e Uellsit ka vdekur”.

“Ai moment i vetëm është ndoshta ai që mbaj mend më së miri nga e gjithë jeta ime e gjatë në transmetim”, kujtoi gazetari.

Një statujë e Dianës, Princeshës së Uellsit do të hapet posaçërisht për dashamirësit për të shënuar përvjetorin e parë të vdekjes së saj që kur u zbulua memoriali i shumëpritur.

Për shkak të pandemisë, Pallati Kensington dhe kopshtet e tij po funksionojnë me ditë të reduktuara të hapjes dhe zakonisht janë të arritshme për publikun nga e mërkura deri të dielën.

Por Pallatet Historike Mbretërore (HRP) thanë se ishin bërë aranzhime të veçanta për të lejuar vizitorët të shikonin statujën, ku qëndron nga ora 3 pasdite deri në 5 pasdite të martën.

Statuja u zbulua nga Duka i Kembrixhit, Princi William dhe Duka i Sussex-it, Princi Harry së bashku – pavarësisht marrëdhënies së tyre të trazuar – në një ceremoni muajin e kaluar në atë që do të kishte qenë 60-vjetori i lindjes së nënës së tyre (nëse ajo do të ishte gjallë).

Një zëdhënës i HRP tha: “Ne e pranojmë se do të ketë interes për të parë statujën atë ditë”.

“Kështu që ne do të sigurojmë qasje në kopsht, ne do ta hapim atë, falas, për kalimtarët ose këdo që dëshiron të ndalet dhe të shijojë një moment pranë statujës të martën, veçanërisht për përvjetorin”, tha zëdhënësi.

Hyrja në Cradle Walk do të jetë falas dhe nuk ka nevojë të rezervohet, por dashamirësit nuk do të jenë në gjendje të lënë lule në bazën e statujës dhe as t’i afrohen asaj.