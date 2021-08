Rritje e ndjeshme e të infektuarve/ 1054 raste të reja me koronavirus! 3 humbje jete në 24 orë

Pandemia e koronavirusit ka shënuar një rritje të ndjeshme të të infektuarve ditor në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë njofton se këtë të martë janë regjistruar 1054 raste të reja nga 7.256 testime të kryera në total.





Aktualisht janë 10,088 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin. Fatkeqësisht në 24 orët e fundit, 3 qytetarë nuk kanë mundur të fitojnë betejën me koronavirusin.

Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 96 pacientë, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar.

Numri i të shëruarve është në rritje pasi këtë të martë u raportuan 496 pacientë të shëruar. Që nga fillimi i pandemisë, 133.801 qytetarë ia kanë dalë në “betejën” me koronavirusin.

Njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë:

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon: Janë kryer 7,256 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 1054 qytetarë, në këto bashki: 303 raste në Tiranë, 157 raste në Shkodër, 60 raste në Durrës, 47 raste në Vlorë, 42 raste në Lezhë, 38 raste në Kavajë, 31 raste në Kurbin, 26 raste në Lushnje, Elbasan, 24 raste në Korçë, 22 raste në Fier, Sarandë, 21 raste në Berat, 17 raste në Gjirokastër, 15 raste Malësi e Madhe, Krujë, 13 raste në Kamëz, Bulqizë, 12 raste në Rrogozhinë, Mat, 11 raste në Peqin, 10 raste në Kukës, 8 raste në Dibër, Divjakë, 7 raste në Himarë, Pogradec, Kuçovë, Prrenjas, 6 raste Vau i Dejës, Patos, Tepelenë, Cërrik, 5 raste në Memaliaj, Dimal, Librazhd, 4 raste në Has, Tropojë, Përmet, Gramsh, 3 raste në Shijak, Konispol, 2 raste në Mirditë, Vorë, 1 rast në Pukë, Fushë-Arrëz, Mallakastër, Selenicë, Këlcyrë, Devoll, Skrapar, Poliçan.

Aktualisht janë 10,088 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin. Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim 96 pacientë, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rënduar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me COVID19 tre qytetare: Një qytetare 78 vjeç nga Kavaja, një qytetare 79 vjeç nga Tirana dhe një qytetare 87 vjeç nga Vlora. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve. Janë shëruar 469 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 133,801 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (31 Gusht 2021)

Raste të reja ditore 1054

Të shëruar në 24 orë 469

Të shtruar në spitale 96

Humbje jete në 24 orë 3

Testime ditore 7,256

Testime totale 1,047,380

Raste pozitive 146,387

Raste të shëruara 133,801

Raste Aktive 10,088

Humbje jete 2,498

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 3,638

Shkodër 1,789

Vlorë 908

Durrës 778

Fier 695

Lezhë 567

Elbasan 497

Berat 352

Gjirokastër 281

Korçë 254

Dibër 169

Kukës 160