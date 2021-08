Sharon Stone humb nipin e saj pak ditë para se vogëlushi të festonte 1-vjetorin e lindjes

Aktorja Sharon Stone i ka prekur të gjithë teksa ka zbuluar se ka humbur nipin e saj 11-muajsh, River Stone. Aktorja 63-vjeçare ka treguar se nipi i saj ndërroi jetë një ditë më parë për shkak të mosfunksionimit të organeve.





River ishte djali i vëllait të Stone, i quajtur Patrick. Ai do të festonte 1-vjetorin e lindjes në datë 8 shtator. Aktorja ka publikuar në Instagram një video të River duke luajtur në krevat shoqëruar me këngën e Eric Clapton “Tears in Heaven”.

Javën e shkuar, Stone publikoi një foto të River, i cili qëndronte i shtrirë në krevat i rrethuar me pajisje mjekësore dhe ajo kërkoi që të gjithë njerëzit të luteshin për të. Miqtë e saj dhe personazhe të tjerë të njohur komentuan në postimin e Sharon për ta mbështetur.

“Nipi im u gjet në krevatin e tij me mosfunksionim të organeve ditën e sotme. Ju lutem lutuni për të. Na duhet një mrekulli”, shkroi ajo e prekur pak ditë para se vogëlushi të humbiste jetën.

Kjo nuk është hera e parë që Stone dhe familja e saj përjetojnë ngjarje tronditëse. Në shtator të 2001, aktorja pësoi një goditje në tru dhe mjekët i dhanë vetëm 1% shpresë për mbijetesë. Por fatmirësisht Sharon shpëtoi edhe pse vitet që pasuan më vonë ishin mjaft të vështira.

“River William Stone 8 shtator 2020 – 30 gusht 2021”, shkroi Sharon përkrah videos.