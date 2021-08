Tri shenjat që janë kokëfortë dhe krenarë

Ata janë aq kokëfortë sa i çmendin të gjithë përreth.





Më poshtë janë shenjat e zodiakut që janë krenarë dhe kokëfortë.

Dashi

Pothuajse kurrë nuk do të kërkojë falje. Nëse e bën, duhet të jetë një situatë ku ai ka bërë diçka kaq serioze. Ai do të injorojë akuzat dhe do të vazhdojë më vete. Nëse e shqetësoni, ai është gati për një grindje më të ashpër për ta lënë atë vetëm, transmeton KP.

Luani

Kur e gjen veten në konflikt, Luani do të përpiqet të bëjë çmos për të luftuar për pikëpamjet e tij. Nëse e kupton se ka gabuar, ai do të bëhet dramatik.

Akrepi

Personat e lindur në shenjën e Akrepit janë gati të flasin derisa të lëndoni egon e tyre. Në rast se ata janë fajtorë dhe ju jeni të pafajshëm, Akrepat patjetër do të kërkojnë falje. Sidoqoftë, nëse është faji juaj, ekziston mundësia që ata të ndërpresin marrëdhënien me ju.