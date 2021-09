Kurti pas takimit me Lajçak: S’ka alternativë tjetër për rajonin e Ballkanit Perëndimor përveç perspektivës së BE

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka reaguar pas takimit me të dërguarin special të BE për dialogun, Miroslav Lajçak.Kurti thotë se u diskutua për takimet e mëparshme dhe të ardhshme për dialogun Kosovë-Serbi.Ai thekson se për Ballkanin Perëndimor nuk ka alternativë tjetër përveçse perspektivës së BE.





‘’Ne diskutuam marrëdhëniet BE-Ballkan Perëndimor, si dhe takimet e mëparshme dhe të ardhshme të dialogut me Miroslav Lajçak.

Ne u pajtuam për rëndësinë e afrimit të perspektivës së BE-së me njerëzit dhe se nuk ka alternativë për procesin e zgjerimit të BE-së për rajonin e BB6.’’- shkruan Kurti.