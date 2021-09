Monitoroni pasojat e Covid-19, nga sot rifillon kontrolli mjekësor falas në qendrat shëndetësore

Nga sot, në çdo qendër shëndetësore do të rifillojë programi i Kontrollit Mjekësor Bazë.





Kështu, çdo qytetar i moshës nga 35-70 vjeç, mund të kryejë kontrollet e dobishme për parandalimin e sëmundjeve kronike dhe monitorimin e pasojave post-covid.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, nëpërmjet një postimi në Facebook shkruan:

“Në çdo qendër shëndetësore në vend, nga sot do të kryhet sërish kontrolli i plotë mjekësor #falas për çdo qytetar 35-70 vjeç, i dobishëm për parandalimin e sëmundjeve kronike dhe monitorimin e pasojave post-covid”

Ndjekjet afatgjata të tilla si kontrollet check-up për çdo qytetar 35-70 vjeç janë thelbësore për të vëzhguar kushtet kronike në mesin e të personave që e kanë kaluar COVID-19.

Gjithashtu pandemia po rrit kërkesën për shërbime të shëndetit mendor dhe paketa e Kontrollit Mjekësor Bazë ofron një vlerësim të detajuar të shëndetit mendor.

Paketa e Kontrollit Mjekësor Bazë përfshin edhe një vlerësim të parametrave trupor, të tillë si perimetri i këllqeve, belit, indeksin e masës trupore BMI, etj.

Përafërsisht, rreth 18 % e individëve që kanë kryer Kontrollin Mjekësor Bazë, klasifikohen si persona me jetë sedentare, fakt ky që ndikon në shëndetin e këtyre personave në tërësi.

Në bazë të të dhenave te Qendres Internacionale për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve 25% e 34 milionëve me diabet nuk janë diagnostikuar ende. Ky fakt ja shton akoma me shume rëndesinë kontrolleve si check-up për zbulimin e rasteve me diabet/prediabet.