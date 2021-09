Po e prisnim të gjithë me padurim, anulohet papritur “Colour Day Festival”

Festivali më i madh i ngjyrave, “Colour Day Festival”, që të gjithë po e prisnim me padurim, fatkeqësisht është anuluar! Festivali do të mbahej në datë 6 shtator dhe në të do të perfromonin disa nga artistët më të mirë shqiptarë e të huaj, por për shkak të zhvillimeve të fundit të pandemisë ky event madhështor për të rinjtë nuk mund të mbahet as këtë vit.





Në një deklaratë në rrjete sociale, organizuesit e festivalit shprehen se nuk mund të marrin një përgjegjësi kaq të madhe, për sa kohë pjesa më e madhe e popullsisë nuk është ende e mbrojtur. Gjithashtu thuhet se për shkak se vendi ynë nuk krijon mundësitë, është e pamundur që të zhvillohen testime falas për të gjithë personat që do të marrin pjesë në festival.

Të gjithë ata që kanë blerë bileta do të rimbursohen duke nisur nga data 7 shtator, ose mund t’i ruajnë ato për edicionin e ardhshëm, që do të mbahet në 2 ditë.

Deklarata e plotë e organizatorëve

Nuk e kishim parashikuar që do t’i shkruanim këto rreshta, por fatkeqësisht do të na duhet t’ju lajmërojmë se festa plot ngjyra do të jehojë një moment tjetër.

Sepse duke parë zhvillimet e ditëve të fundit, me numrin e lartë të infektimeve për shkak të përhapjes së shpejtë të Covid 19, ekipi ynë ndihet i detyruar të mos e zhvillojë Colour Day Festival më 6 shtator.

Grupmosha që përbën shumicën e vizitorëve të festivalit me mbi 50% është mosha 10-18 vjeç, rreth 30% e pjesmarrësve janë 18-25 vjeç dhe rreth 20% janë mbi të 30-tat. Shumica e tyre janë ta pavaksinuar dhe rreziku për ta çuar virusin në shtëpi dhe të infektojnë gjyshërit është i madh. Nuk mund ta lejojmë me vetëdije që kjo të ndodhë, të paktën jo me aprovimin tonë, në heshtje. Sepse me armikun e padukshëm, festivali që ka jehonë muzikën dhe gëzimin të shndërrohet në një bombë shëndetësore, por edhe sociale. Moralisht, nuk mund ta marrim këtë përgjegjësi.

Rastet e infektimit, që i kaluan mbi 1.000 në ditë, por po ashtu edhe humbjet e jetëve për të gjithë ne janë një këmbanë alarmi. Shumë prej jush, që do të donin të ishin pjesë e eventit edhe na keni pyetur të shqetësuar se si mund të organizohet festivali në këtë periudhë me virusin kaq aktiv mes nesh. Epo e vështirë, por ne në sfidë me të, u përpoqëm edhe të kërkonin për skenarë të tjerë.

Në vendin ku ne jetojmë është e pamundur të krijohet mundësia me testime falas në hyrje të festivalit pasi testimet masive kushtojnë, ashtu sikurse edhe sistemet e kontrollit të verifikimeve të certifikatave të vaksinimit. Ishte e pamundur që brenda 1 apo 2 orësh të testoheshin apo kontrolloheshin mbi 5000 veta. Kjo do të krijonte radhë të gjata dhe pritje me orë për rezultatin, pakënaqësi të medha, në një ditë kur duhet të mbizotërojë gëzimi dhe argëtimi. U përpoqëm këto ditë të fundit të sensibilizojmë me mundësitë tona që të ndikojmë për vaksinimin masiv, por përpjekja duhet të vijë nga të gjithë, për një qëllim final. Ne vazhdojmë të këmbëngulim që të gjithë duhet të vaksinohemi si e vetmja formë për të festuar, jo vetëm në festivalin tonë, por në gjithçka që ofron jeta pa kufizime.

Të gjithë ju 5287 dashamirës të festivalit që tashmë keni blerë biletat do të keni mundësi të rimbursoheni për vlerën e paguar. Secili prej jush do të njoftohet në email e vendosur gjatë blerjes së biletave për detajet e mëtejshme duke nisur nga data 7 shtator.

Ose të gjithë ata që dëshirojnë ti mbajnë biletat, ato janë të vlefshme për edicionin e rradhës.

Jemi optimist që viti 2022 do të jetë shumë më i mirë se këto dy vitet e fundit që po jetojmë. Ndaj në mungesë të festivalit në vitet 2020 dhe 2021, ne kemi vendosur që edicioni i radhës të mbahet plot dy ditë, datat e të cilit do të publikohen në javët në vijim. Një edicion që do të kompensojë mungesën e festivalit me një numër të madh artistësh, skenë më të madhe, bojëra më shumë dhe risi të cilat do t’i prezantojmë në javët në vijim.

Por të gjitha këto do të ndodhin nëse të gjithë japim kontributin tonë personal duke u vaksinuar, distancuar dhe treguar kujdes maksimal, me qëllim që e gjithë kjo situatë të përfundojë sa më shpejt. Tashmë jemi në vitin e dytë të luftës me Covid-19 dhe është mëse e qartë se e vetmja mënyrë që t’i kthehemi jetës sociale, pa kufizime dhe distancime është VAKSINIMI. Nuk ka pasur këto dekadat e fundit një moment më konkret ku gjithësecili të japë kontributin e tij të vogël personal, por me një ndikim kaq të madh në shoqëri.