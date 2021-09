“Burgu” për Lewandowskin, Reja i beson ekspertëve të Serie A

Edy Reja ishte i qartë në konferencën për shtyp, për të ndalur Poloninë, duhet ndalur Robert Lewandowski. Në fakt, italiani i ka mjetet e duhura për ta bërë diçka të tillë, ka në dispozicion tre qendërmbrojtës ekspert, tre lojtarë që dinë se si mbrohet. Ismajli, Kumbulla dhe Gjimshiti janë të qendërmbrojtës që përballen çdo javë në Serie A me sulmues të kalibrit botëror por as kaq mund të mos mjaftojë, për të ndalur “këpucën e artë” të europës duhet më shumë, mbi të gjitha duhet punë kolektive dhe shumë fat.





Italiani është shumë i qartë përpara kësaj transferte delikate, është koha për të mbrojtur mirë dhe për të kundërsulmuar shpejt, në ato pak mundësi që mund të krijohen. Kundër Polonisë, Italiani pritet ti besojë formacionin titullarë lojtarëve që njeh më mirë dhe ka punuar më shumë në këtë aventurë të tij në krye të përfaqësueses kuqezi.

Polonia vjen në këtë sfidë si favorite absolute teksa një fitore e mundshme e Lewandowskit me shokë kuotohet me koeficientin 1.5 ndërsa një fitore e mundshme e Shqipërisë me koeficientin 7, barazimi që do të ishte një rezultat pozitiv për Shqipërinë kuotohet me koeficientin 4.2.