“Me Bushatin s’kam pasur asnjëherë konflikt”, Rama: Majko qëndrim të vetin denbabaden për Teatrin

Kryeministri Edi Rama ka mohuar kategorikisht që të ketë pasur debate me ish-ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushatin.





Përballë gazetarëve në ‘Opinion’, kreu i qeverisë u ndal edhe tek qëndrimi i Pandeli Majkos për çështjen e prishjes së teatrit Kombëtar, i cili abstenoi me votë në Kuvend, ku u votua për shembjen e godinës.

Sipas Ramës, Majko ka pasur qëndrimin e tij të vjetër për teatrin të cilin ai e dinte që kur ishte ministër i Kulturës.

“Unë dhe Bushati s’kemi pasur asnjëherë…. asnjëherë s’kemi pasur konflikt për këtë çështje. Asnjëherë! E para. E dyta, rastet kur ministrat votojnë ndryshe janë raste unikale në historinë e një parlamenti. Nuk është normaliteti. Ka një rast siç ishte Pandeli Majko, që ai ka për teatrin një qëndrim të vetin denbabaden, e kemi pasur këtë debat që kur kam qenë ministër Kulture. ‘Jo’-ja e ministrave nuk thuhet në parlament me votë, se nuk është cirk. Nuk ekziston kjo. Është absurde. Siç ndodh siç janë beteja të mëdha që do shkojmë apo jo në luftë në Irak. Autoriteti dhe roli i ministrave nuk është ky. Teatri iku dhe do të fillojë i riu.”, tha ai.

Kujtojme se Bushati dhe Majko nuk janë pjesë e kabinetit të ri qeveritar.