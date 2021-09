“Fati i tretë në Bullgari”, Zaev: Në dhjetor presim datën për çeljen e negociatave

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev shpreson në një vendim pozitiv për të marrë një datë për çeljen e negociatave me BE në dhjetor.Gjatë një deklarate të sotme, Zaev ka theksuar se Bullgaria deri në nëntor mund të formojë qeverinë dhe të zhbllokojë negociatat për Maqedoninë e Veriut e Shqipërinë.





“Mbetet shpresa jonë se “fati i tretë” në Bullgari, para se gjithash për popullin bullgar, të formojnë qeveri politike, që të mundemi në fund të dhjetorit, kur do të mbahet Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Evropian , të merret vendim, në kohën e presidencës Sllovene”, tha mes tjerash Zaev.

Bullgaria në qershor bllokoi çeljen e negociatave për Maqedoninë e Veriut, njëkohësisht dhe për Shqipërinë.

Ditën e djeshme, në Samitin në Bled të Sllovenisë u rihap çështja e negociatave teksa kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i kërkoi publikisht Presidentit të Bullgarisë Rumen Radev që të hiqej vetoja.

Radev ftoi palët në dialog duke u siguruar se çelësi i negociatave është në dorë të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut.

Në dhjetor Presidenca sllovene e BE përmbyll mandatin 6-mujor me Këshillin e Ministrave të BE dhe Këshillin Europian që do të marrë një vendim për dy shtetet.