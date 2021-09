Ja si do të jetë moti për ditën e enjte

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të lartë atmosferik me qendër kryesore në ishujt Britanikë duke influencuar stabilitet të motit në vendin tonë.





Enjte, 02 Shtator 2021

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Veri-Lindje me shpejtësi deri në 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5 deri në 1,5 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat:

Zona malore 13/27C

Zona e ulët 15/31°C

Zona bregdetare 19/30 °C

Kosova, e Enjte, dt 02 Shtator 2021

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Era do të jetë me drejtim Veri-Lindje 12 m/sek. Temperaturat në ekstremet e tyre do të luhaten 9°C në mëngjes ndërsa në mesditë deri në 27°C .