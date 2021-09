Mbretëresha Elizabeth i kërkon autografin e parë në jetën e saj Cristiano Ronaldos, Manchester United rezervon fanellën e parë të nënshkruar nga 36-vjeçari

Mbretëresha Elizabeth ka porositur 80 fanella të Manchester United pas kthimit të bujshëm të portugezit në Old Trafford nga Juventusi.





Ajo gjithashtu ka kërkuar personalisht që United të rezervojë fanellën e parë të nënshkruar nga 36-vjeçari.

Mbretëresha ka takuar disa njerëz të famshëm në kohën e saj, por kurrë nuk ka kërkuar një autograf prej tyre deri tani.

United shpenzoi 12.85 milionë funte për të nënshkruar me Ronaldon, dhe ka të ngjarë që ata do ta kthejnë atë shpejt vetëm në shitjet e fanellave. Tani 80 prej tyre do të nisen drejt Londrës.

Mendohej se Mbretëresha ishte në fakt një tifoze e West Ham , por asaj i pëlqen të shikojë gjithashtu Ronaldon në aksion.

Ronaldo do të nisë një magji të dytë në anën e kuqe të Mançesterit pas 12 vitesh të suksesshme largimit te Real Madrid dhe Juventus.