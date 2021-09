Qeveria ‘Rama 3’, PD: Fytyra korrupsioni për abuzime me fondet publike, përballja jonë në parlament, sheshe e rrugë

Partia Demokratike ka reaguar mbi kabinetin e ri qeveritar të bërë zyrtar ditën e sotme në Asamblenë e Partiasë Socialiste.





Me një postim në Facebook, deputetja e zgjedhur Greta Bardeli e ka konsideruar kabinetin e ri si fytyra korrupsioni e babëzie të njohur për abuzime me fondet publike.

Lidhur me emërimet e grave në qeveri, Bardeli shkruan se janë për të ardhur keq, figura anonime përzihen dukshëm me ato të njohura për korrupsion, tendera sekretë, e abuzime të panumërta me taksat e qytetarëve, janë thjesht e vetëm fasada.