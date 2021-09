Rama iu beson më shumë grave në mandatin e tretë, iu jep drejtimin e 12 ministrive

Kryeministri Edi Rama ka shpallur ditën e sotme qeverinë e re, ku në kabinetin e tij nuk do të ketë shumë ndryshime. Ndonëse nuk ka surprizuar me emrat e kabinetit të ri qeveritar, Rama ka befasuar me përbërjen e këtij kabineti. Kështu, nga 16 poste ministrore që janë në total, 12 prej tyre Rama ua ka besuar grave.





Në mandatin e tretë, Edi Rama do të drejtojë vendin me 14 gra dhe vetëm 4 burra, ku këto të fundit janë Bledi Çuçi te Ministria e Brendshme, Ulsi Manja te Ministria e Drejtësisë, dhe Niko Peleshi te Minisria e Mbrojtjes, ndërkohë që do të ketë në krah si zëvendëskryeministër edhe Arben Ahmetajn.

Nga ana tjetër, kabineti “Rama 3” do të ketë në përbërjen e tij plot 12 gra, si: Ogerta Manastirliu te Ministria e Shëndetësisë, Evis Kushi te Ministria e Arsimit, Belinda Balluku te Ministria e Infrastrukturës, Mirela Kumbaro te Ministria e Turizmit, Elva Margariti te Ministria e Kulturës, Frida Krifca te Ministria e Bujqësisë, Delinda Ibrahimi te Ministria e Financave, si dhe Olta Xhaçka te Ministria e Jashtme.

Ndërkohë, në kabinetin e ri qeveritar janë edhe katër ministre shteti, si Elisa Spiropali, ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Edona Bilali, për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Bora Muzhaqi për Rininë dhe Fëmijët, Milva Ekonomi për Standardet dhe Shërbimet.