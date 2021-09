U rikonfirmua, vjen reagimi i parë i Bledi Çuçit: Rama më vlerësoi, me mua paligjshmëria do goditet rëndë

Bledi Çuçi u rikonfirmua në detyrën e ministrit të Brendshëm, si dhe u caktua drejtues politik i qarkut të Beratit gjatë Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste ditën e sotme.





Përmes një postimi në Facebook, Çuçi ka reaguar për herë të parë në lidhje me këto zhvillime.

Fillimisht ai ka falenderuar kryeministrin Rama për vlerësimin. Më pas, ai ka folur për sfidat që e presin që nga rendi e siguria te prona e qytetarëve.

Postimi i plotë i Bledi Çuçit:

Rikonfirmimi në postin e Ministrit të Brendshëm dhe drejtimi politik i qarkut Berat janë një tjetër vlerësim nga Kryeministri dhe Partia Socialiste, po aq sa edhe një përgjegjësi e lartë në të njëjtën kohë. Në krye të këtij institucioni kaq shumë të rëndësishëm do të vazhdoj të punoj për të çuar përpara sfidat që lidhen me garantimin e rendit, sigurisë publike, jetës e pronës së qytetarëve, si dhe me përballjen me paligjshmërinë.

Kontrolli i territorit, lufta ndaj kriminalitetit dhe ngritja e punës së Policisë së Shtetit në një tjetër nivel, mbeten prioriteti ynë i përbashkët përgjatë mandatit të tretë. Mandat që është një kontratë e re besimi për të vijuar me punët e nisura, për të bërë shkëputjen e madhe të vendit dhe për ta ndërtuar këtu të ardhmen tonë. Një falenderim të veçantë sidomos për të gjithë bashkëpunëtorët, miqtë dhe qytetarët në qarkun Gjirokastër, për mbështetjen që më kanë dhënë mua e Partisë Socialiste në këto vite.