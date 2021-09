“Asnjë strategji për dozën e tretë”, ish-ministri i Shëndetësisë: Dyshime se po fshihen shifrat e viktimave nga COVID

Ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu, aktualisht deputeti i PD-së për qarkun e Gjirokastrës, ka reaguar në lidhje me situatën me koronavirusin në vendin tonë.





Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Shehu hedh dyshimin se në vendin tonë fshihen shifrat e viktimave nga COVID. Ai thekson se Instituti Amerikan i Shëndetit IHME e ka nxjerre Shqipërinë me 6 herë më shumë vdekje se sa njoftimet zyrtare të shtetit për atë periudhë.

Mes të tjerash Shehu parashtron disa faktorë që po ndikojnë sipas tij negativisht duke rritur rastet e infeksioneve në vend.

REAGIMI I SHEHUT

Sa eshte numri real i vdekjeve nga Covid aktualisht ne Shqiperi?

Kosova njofton per 100 vdekje ne 4 dite!

Po Shqiperia?

Sic duket vazhdon të fsheh♪7 shifrat duke mos i deklaruar ato, ashtu si ka vepruar edhe ne muajt para ardhës kur:

Instituti Amerikan i Shëndetit IHME e ka nxjerre Shqipërinë me 6 here me shume vdekje se sa njoftimet zyrtare te shtetit për atë periudhe.

Dhe autore te tjere arrijnë njëjtin konkluzion me rezultate te ngjashme, publikime këto, qe po i bashkengjis përsëri.

Pra pyetja eshte, pse Kosova duhet te ketë diferenca kaq te mëdha vdekjesh ne krahasim me Shqierine kur:

–Kushtet epidemiologjike dhe nivelet e sistemeve shëndetësore jane te ngjashme.

–Kur është Kosova, qe ka vendosur kufizime te hyrjes ne territorin e saj nga vendi ynë dhe jo vendi ynë anasjelltas.

— Kur ne nivelin e vaksinimit Kosova paraqitet me mire se Shqipëria me numrin e te vaksinuarve te përafërt me neve, por me diferencën e madhe te cilësisë se vaksinimit:

a) Sepse Kosova perdor vetëm vaksina te certifikuara nga EMA.

b) Sepse Kosova fillon vaksinimin prej 12 vjeç.

c) Ndërsa Shqipëria vazhdon te jete ne nivelet me te ulta ne Bote për numrin e te vaksinuarve me rreth 50 gjilpëra vaksinash për 100 banore, pra me nivelin e vaksinimit te plote te vetëm 25 % te popullsisë.

d) Shqipëria shumicën e te vaksinuarve e ka me vaksina Kineze e Ruse, te pa certifikuara ete pa sigurta dhe pa asnjë strategji për korrigjimin e këtij gabimi fatal.

e) Shqipëria e fillon çuditërisht vaksinimin ne 18 vjeç dhe jo 12.

f) Shqipëria nuk ka akoma asnjë strategji për dozën e trete, kur vendet e zhvilluara po e fillojnë atë si rutine.

Kështu ne rrezikohemi qe shume shpejt te ndodhemi ne situatat tragjike te disa muajve me pare, kur pa përgjegjshmëria qeverisëse u pagua me rreth 16 mije vdekje, 50 mjeke te humbur e shume shëndet e financa te shkatërruara.

Sado te fshehësh shifrat këto ditë, në fund të fundit e vërteta del!