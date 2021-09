Kendall Jenner emërohet drejtoreshë e një prej shtëpive më famshme të modës!

Duket se pothuajse gjithçka që motrat Kardashian-Jenner prekin kthehet në ar, dhe kjo duket është arsyeja përse “FWRD” ka emëruar Kendall Jenner si drejtoreshën e saj të re krijuese.





Kendall e njohur për stilin e saj të hijshëm, të frymëzuar nga vitet ’90 do të ketë për detyrë të kurojë markat e modës luksoze, të drejtojë dizajnin e faqes së internetit, të krijojë ide, marketing, partneritete dhe aktivitete marketingu.

Sipas “FWRD”, ylli do të hyjë zyrtarisht në rolin e saj gjatë Javës së Modës të Nju Jorkut këtë muaj. Në një deklaratë në rrjetin e saj social Instagram, Jenner e emocionuar shkruan:

“Unë u rrita duke dashur modën dhe kam qenë tepër me fat që punova me disa nga njerëzit më të shkëlqyer në këtë biznes. Si drejtore kreative e FWRD, unë jam e lumtur për të ndihmuar në kurimin e faqes me stilistë dhe marka të reja”.