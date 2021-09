Pozat të “nxehta” nga pushimet luksoze, Françeska Jaçe bën namin në rrjet (FOTO)

Teksa shumica e njerëzve janë rikthyer në punë, Françeska Jaçe është ende duke shijuar pushimet.Modelja e njohur ka udhëtuar nga një vend përrallor në tjetrin, e aventurat e saj i ka ndarë edhe me ndjekësit në rrjetet sociale.Françeska nuk ka ngurruar që të postojë në “Instagram” foto apo video nga këto pushime luksoze, ku shumicën e rasteve kanë qenë edhe mjaft provokuese.





Ajo herë pas here ka postuar foto seksi ku shfaqet me rroba banje, apo edhe me veshje që duket se tregojnë më shumë seç duhet.E kështu ka ndodhur edhe një ditë më parë, ku bukuroshja ka postuar disa imazhe ku shihet që ka marrë poza atraktive për aparatin fotografik, e veshur me rroba plot stil duke theksuar linjat e bujshme trupore.