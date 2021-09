Horoskopi për ditën e sotme, 4 shtator 2021

Dashi





Kujdesuni nga xhelozia në vendin e punës. Shumë situata që shkaktojnë këtë ndjenjë lindin nga pasiguria. Nëse nuk jeni të sigurt në punën, marrëdhënien ose familjen tuaj dhe ndiheni të kërcënuar nga dikush tjetër, është koha për të parë arsyen.

Demi

Sot mund të ndiheni të pasigurt për pamjen tuaj. Ky mund të jetë një cikël vicioz, dhe rezultati përfundimtar është pothuajse gjithmonë negativ. Pavarësisht nëse është pesha juaj, mosha ose ndonjë gjë tjetër, nëse nuk mund ta pranoni veten ashtu siç jeni, gjithmonë do të gjeni diçka të gabuar.

Binjakët

Xhelozia mund të bëhet diçka shqetësuese sot. Çelësi për ta përballuar atë është të kuptoni pse ndiheni të pasigurt. Nëse jeni xheloz për një partner, pyesni veten pse ndodh kjo? Shqyrtoni shkakun e xhelozisë. Është pothuajse gjithmonë një simptomë e një problemi më të thellë.

Gaforrja

Ju po luftoni aq shumë për të përcjellë këndvështrimin tuaj saqë refuzoni të dëgjoni këndvështrimet e tjera që paraqiten gjatë një bisede. Ju jeni më afër zgjidhjes sesa mendoni. Çelësi është të gjeni ngjashmëritë, jo dallimet në perspektivat tuaja. Tregohuni më I hapur.

Luani

Kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për ju. Plejada planetare e ditës tregon se mund të jetë e tillë. Të paktën ju keni mundësinë të përjetoni një ndjenjë pasioni dhe shoqërie të vërtetë, e cila është shumë e këndshme, pasi ato nuk vijnë gjithmonë së bashku. Mos lejoni që ky shans t’ju ikë.

Virgjëresha

Sot mund të jetë më mirë të lejoni që pasioni juaj të dale në sipërfaqe. Ju mund të humbisni një shans të madh nëse e tregoheni I hapur me partnerin tuaj. Në aspektin financiar gjasat janë që të ndiheni I zhgënjyer.

Peshorja

Partneri juaj mund të ketë diçka në mendjen e tij, të cilën së shpejti do ta zbuloni se çfarë është. Kjo vërtet do të testojë cilësinë e marrëdhënies. Nëse jeni gati për të hyrë në një aranzhim të tillë – atëherë gjithçka që duhet të bëni është të thoni “po”. Dëgjo zemrën tende.

Akrepi

Sot mund të ndjeni një tërheqje të fortë ndaj dikujt të cilin mund ta keni vënë re vetëm deri tani. Ndiheni shumë të tërhequr në mënyra që janë të pashpjegueshme, pasi nuk e njihni aq mirë këtë person. Me paratë do të jeni më I kujdesshëm sot.

Shigjetari

Ekziston një cilësi e mrekullueshme e kujdesit të thellë dhe angazhimit pasionant për marrëdhëniet tuaja të ngushta sot. Vazhdoni me besim dhe gëzim! Ndoshta një periudhë pushimesh do t’ju ndihmojë shumë.

Bricjapi

Ju mund të tregoni vlerësimin tuaj për një person të veçantë në jetën tuaj duke I blerë diçka të bukur. Kjo jo vetëm që do ta gëzojë partnerin tuaj, por do t’ju bëjë të ndiheni vërtet mirë. Në punë mund të hasni në disa pengesa.

Ujori

Sot ndiheni mirë brenda vetes dhe dukeni shkëlqyeshëm! Aspekti planetar i ditës po nxjerr në pah tiparet tuaja më tërheqëse. Por nëse jeni beqarë dhe kërkoni një lidhje romantike, do të duhet të gjeni një mënyrë për t’i bërë të qarta qëllimet tuaja.

Peshqit



Keni ndjenja të forta për një person të veçantë, por po heshtni për të gjitha. Sa I përket aspektit financiar, do t’ju duhet të tregoni kujdes me shpenzimet e tepërta. Mund ë përballeni me momente delikate sa I përket të ardhurave.