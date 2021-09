Javier Pastore nuk ka humbur kohë dhe ka gjetur ekipin e ri. Argjentinasi është transferuar tek Elche si lojtar i lirë.32-vjeçari u largua nga Roma pas një marrëveshjeje nga të dyja palët për të ndërprerë kontratën.Duket se Mourinho nuk e llogariste më argjentinasin tek Roma, por Pastrore do të vijojë aventurën në La Liga.Edhe pse në një ekip modest, me eksperiencën e tij ai do të ndihmojë Elchen në luftën për mbijetesë në Spanjë.