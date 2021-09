“Shkelën rregullat etike”, ILD redukton me 40% pagën e dy gjyqtarëve, nën hetim edhe 18 magjistratë të tjerë (Emrat)

Drejtuesi i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Artur Metani, ka miratuar reduktimin e pagës në 40% për 2 gjyqtarë, pasi sipas tij, shkelën rregullat etike dhe disiplinore.





Në një lidhje direkte për News24, gazetarja Klodiana Lala bën me dije se bëhet fjalë për Pajtime Fetahun, gjyqtare në Gjykatën e Elbasanit dhe Hektor Sinani gjyqtar në Gjykatën e Vlorës.

Mësohet se hetimi për Sinanin dhe Fetahun ka nisur që në kohën e ILD-së së vjetër më pas dosjet i kaluan Ministrisë së Drejtësisë dhe shkeljet e tyre kanë mbetur pa hetuar.

Mësohet se këto dy çështje janë trajtuar me prioritet pasi mund të digjej afati 5-vjeçar i hetimit.Po ashtu Lala bën me dije se ILD ka deklaruar se është duke hetuar 18 magjistratë dhe prokurorë të tjerë për shkelje të ndryshme.Mësohet se hetimet ndaj Pajtime Fetahut kanë nisur nga një video e transmetuar në STOP komunikimi i saj ishte i papërshtatshëm.Është hera e parë që nga krijimi i ILD që Metani kërkon këtë masë të tillë e cila lidhet me një tentativë për të disiplinuar magjistratët dhe prokurorët.Më 16 shtator pritet të thirren në gjykim 2 gjyqtarët për të dhënë shpjegime ndaj inspektoratit.