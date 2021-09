Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili kërkon një aksion opozitar të vërtetë duke renditur tre kryeçështjet që sipas tij duhen zgjidhur.





Kapja e drejtësisë, kapja zgjedhjeve dhe kapja e ekonomisë përmes koncesioneve janë problemet më madhore të Shqipërisë, dhe shmangia nga këto sipas Vasilit vetëm sa legalizon pushtetin e Ramës.

Hetimi i këtyre problemeve për Vasilin sjell forcimin e besimit tek populli dhe integriteti moral si dhe krijimin e një lloj besimi se marrëveshjet për Reforma mund të funksionojnë në të ardhmen.

STATUSI NGA PETRIT VASILI

Tre Kryeçështjet e aksionit te Vërtetë të opozitës!

Ne aksionin e opozitës ka tre momente themelore, ku parimësia, kembengulja dhe koherenca ndaj tyre bëjnë diferencën e madhe ne përballje me rilindjen, qe ka kapur dhe rrëmbyer gjithshka.

Te gjitha zhvillimet politike, shoqërore dhe ekonomike tmerrësisht negative, qe po kalon vendi dhe ku përgjegjësi i vetëm eshte Rama dhe rilindja e përvijojnë qarte rrugën tone.

DREJTESIA DHE KAPJA E SAJ NGA RILINDJA!

LSI ishte kontribuesja kyç dhe ishte realisht ajo, qe realizoi Reformen ne Drejtesi me konsensusin historik me 140 vota, qe ishte edhe arsyeja vendimtare e marrjes per here te pare te rekomandimit per hapjen e Negociatave per Anëtarësim ne BE.

Sot kapja e Drejtesise nga rilindja dhe kolapsi total i sistemit te drejtësisë eshte një e vërtete tragjike dhe e pamohueshme.Kjo i ka siguruar pandëshkueshmerinë rilindjes, ndonese ndaj saj rendojnë përgjegjësi shume te mëdha per korrupsionin dhe kriminalizimin kapilar te qeverisjes.Barazia e qytetareve para ligjit është asgjësuar dhe kapja e Drejtësisë është FAKT!

ZGJEDHJET DHE KAPJA NGA RILINDJA!

LSI ishte kontribuese shume aktive për marrëveshjen e 5 qershorit per zgjedhje te lira dhe te ndershme.Kjo marreveshje u shkaterrua nga rilindja dhe ky shkatërrim prodhoi masakrën zgjedhore te 25 prillit. Kapja e zgjedhjeve prej rilindjes dhe realizimi i nje pushteti ilegjitim, qe vjen nga nga grabitja mafioze e votës prej rilindjes dhe nga krimi elektoral është FAKT!

EKONOMIA E LIRE DHE KAPJA NGA RILINDJA!

LSI ishte ajo qe paraqiti ne Kuvend Projekt Ligj kundër Koncesionet korruptive, qe grabisnin qindra milion euro dhe ky projektligj u bllokua dhunshem e me cdo mjet nga rilindja ne parlament.Kapja e ekonomisë prej rilindjes dhe plaçkitja e ekonomisë me oligarke e kriminele, qe përvetësojnë miliona euro publike dhe pastrojnë qindra te tjera eshte FAKT!

HETIM DHE BETEJE PA KOMPROMIS KAPJES!

Hetimi i dhe nxjerrja deri ne një e pergjegjesive te rilindjes për shkatërrimin dhe bllokimin e Reformes ne Drejtesi si dhe kapjen e Drejtësisë prej saj është detyre kryesore e opozitës.

Hetimi deri ne fund i zgjedhjeve te 25 prillit dhe nxjerrja e përgjegjësive shume te renda, qe bien mbi rilindjen për kapjen dhe shkatërrimin e zgjedhjeve eshte detyra me rëndësishme e opozites perballe shqiptareve te cilëve u është grabitur vota dhe interesi kombëtare dhe ai privat.

Hetimi deri ne fund i Koncesioneve shkatërrimtare te miratuara nga Kuvendi Njepartiak 2019- 2021 është detyre dhe detyrim madhor ndaj shqiptareve per zbardhjen e grabitjes me te rende, qe i është bere interesit publik dhe kombëtar ne keto tridhjete vite pluralizëm.

Shmangia nga këto tre çështje madhore qe janë kapja e drejtësisë, kapja zgjedhjeve dhe kapja e ekonomisë përmes koncesioneve eshte realisht krijimi i alibive për legalizimin e kapjes se shtetit nga Edi Rama, qe do te thotë vazhdim i rrënimit te vendit dhe shpopullimit te tij.

Hetimi deri ne fund i këtyre krye çështjeve dhe identifikimi i te gjitha përgjegjësive penale dhe politike, qe bien mbi Ramen dhe rilindjen është rruga e vetme e aksionit te opozitës.

Vetëm ne ketë mënyre do te forcohet besimi i popullit tek opozita dhe integriteti moral i saj per mbrojtjen deri ne fund te interesit publik dhe kombetar nga kapja dhe asgjesimi rilindas.

Kjo është edhe rruga e mundësia e vetme edhe për krijimin e nje lloj besimi se marrëveshjet per reforma te caktuara mund te kenë shanse qe te funksionojnë ne te ardhmen.