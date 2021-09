Fantastik Armando Broja, sulmuesi çan Hungarinë, “Elbasan Arena” shpërthen në festë

Një top në këmbë, një rast, një gol, Armando Broja është thjeshtë fantastik. Në minutën e 86-të sulmuesi kuqezi mbron mirë topin në zonë dhe me një të djathtë potente dërgon topin në rrjetë dhe Shqipërinë në avantazh përballë Hungarisë





Jemi të pafat por jemi aty, në lojë, për të marrë një rezultat pozitiv përballë Hungarisë, një ndeshje që duhet fituar me çdo kusht për të mbajtur të ndezur këtë fushatë kualifikuesesh. Me një skemë të njëjtë, por me aktorë ndryshe, të kushtëzuar nga mungesat dhe dëmtimet, Shqipëria bind në 45 minutat e para, është më e qartë në fushën e lojës, ka më shumë dëshirë, por sërish hasim jo pak vështirësi edhe kur kundërshtari zbret në portën tonë pa shumë probleme. Nedim Bajrami vërtetoi që në debutim se është një lojtar me shumë klas dhe me një vizion të qartë, me topin në këmbë është një rrezik konstant në çdo moment.

Shqipëria krijoi disa aksione të mira gjatë pjesës së parë ndërsa flagrant ishte rasti i shpërdoruar nga Marash Kumbulla në minutën e 33-të ku i vetëm në shtyllën e dytë nuk arriti të shtynte topin në portën e boshatisur. Fraksioni i parë mbyllet në barazim pa gola ndërsa në pjesën e dytë na duhet diçka më shumë për të mposhtur Hungarinë.

7-Shqiperia zbret me një kundërsulm të shpejtë, por Balaj nuk arrin të shërbej si duhet duke fituar vetëm një goditje këndi

12-Ismajli me kokë nuk arrin të ul topin si duhet në kuadrat

14-Aksion perfekt, kombinime shumë të bukura ndërmjet Bajramit dhe Uzinit, me këtë të fundit që gjuan bukur por topi përfundon pak mbi tranversë

18-Një përgjumje në mbrojtje në minutën e 18-të, një top i gjatë i hungarezëve për pak na kushtoi shumë, por për fat të mirë, Berisha i vëmendshëm ndal në dy kohë duke shmangur një rast shumë të rrezikshëm.

29-Nedim Bajrami është magjik me topin në këmbë, në minutën e 29-të ishte thjeshtë i pafat teksa goditja e tij nga jashtë zonës nuk shkoi në kuadrat.

33-E pabesueshme se çfarë rasti humbet Kumbulla në minutën e 33-të, i vetëm në shtyllën e dytë, pranë vijës fatale në mënyrë të çuditshme nuk arrin të shtyjë topin në rrjetë

44-Për pak befasohemi sërish në minutën e 44-ët, por Berisha i vëmendshëm kontrollon saktë