Mungesat dhe Cikalleshi fusin në “hall” Edy Reja, ndaj Hungarisë kërkohet formacion fitues

Humbja ndaj Polonisë i kushtoi shumë Shqipërisë, jo vetëm ndërlikoi pozitat e kuqezinjve në renditje, por italiani humbi dhe tre titullarë në transfertën e Varshavës, Hysaj, Bare dhe Rey Manaj. Situata bëhet edhe më e vështirë pasi kalendari na përball menjëherë me Hungarinë, një rival direkt, një ndeshje ku vetëm tre pikët bëjnë punë. Në “Elbasan Arena”, për herë parë me tifozë, Edy Reja është i detyruar të hedh në fushë një formacion ndryshe, të paktën në emra dhe në filozofi pasi kjo është një ndeshje ku Shqipëria është e detyruar të kujdeset jo vetëm për të mos pësuar por dhe të shënojë.





Nuk është ende e qartë nëse Sokol Cikalleshi do t’ia dalë të jetë në fushë nga minuta e parë, “bomberi” ka shfaqur probleme në gju në seancën e fundit stërvitore dhe situata e tij po monitorohet me kujdes. Në konferencë për shtyp, Reja u shpreh se Broja do të jetë në stol, në këto kushte, nëse Cikalleshi nuk ia del pritet që nga minuta e parë të zbres Bekim Balaj.

Më në fund nga minuta e parë pritet të zbres Myrto Uzuni, mungesa e Rey Manaj e bën të sigurt prezencën e tij përballë Hungarisë. Mungesa e Hysaj bën që Reja të mendohet jo pak për zëvendësuesin e tij, Roshi dhe Doka janë në balotazh për një vend në formacion. Për fat të mirë në këtë sfidë italiani do të ketë në dispozicion Nedim Bajramin me fantazistin e Empolit që pritet të marrë vendin e Keidi Bares.

Formacioni i mundshëm: Berisha, Roshi/Doka, Ismajli, Kumbulla, Gjimshiti, Trashi, Gjasula, Bajrami, Abrashi, Çikalleshi/Balaj, Uzuni.