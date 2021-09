Pas golit kundër Hungarisë, Broja: Edhe kur nuk të fut trajneri nuk duhet të bëhesh me nerva. A më vlerëson Reja? Nuk di çfarë të them

Armando Broja ka shënuar sot një gol historik për Shqipërisë, të parin që i dha fitoren e parë ndaj Hungarisë. Ai tregoi krenarinë e këtij momenti historik në fjalët për “SuperSport” pas sfidës.





“Shumë krenar për këtë fanellë, për këtë ekip. Ka qenë ndeshje e rëndësishme, duhej ta fitonim medoemos për tre pikët. Më futi trajneri dhe shyqyr Zotit bëra gol dhe u kënaqëm të gjithë.

Goli vjen kur do goli, ka raste që luaj mirë e nuk vjen, më e rëndësishme është të marrësh tre pikë. Ekipi është më i rëndësishëm, unë luajta 20 minuta, por gjithë ekipi ka luftuar në fushë dhe jemi të kënaqur.

Jam lojtar që do të luajë gjithë ndeshjen, por ekipi është më i rëndësishëm dhe kur të fut trajneri 20 minuta, 10 minuta, asnjë, duhet të jesh pjesë e ekipit e duhet të mos bëhesh me nerva dhe të vazhdosh me futbollin

A ndjehem i vlerësuar nga Reja? Nuk di çfarë të them”, deklaroi Broja./ PanoramaSport