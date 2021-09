Horoskopi i datës 6 Shtator 2021

Ju mund të vendosni nevojat e njerëzve të tjerë para tuajave. Ekziston një ekuilibër i rëndësishëm midis të qenit egoist dhe të qenit vetëmohues. Mos e sakrifikoni veten për të qenë shërbëtor i të tjerëve.

Jini të disiplinuar. Mbani kufijtë tuaj në mënyrë që të mos përfshiheni në telenovelat e njerëzve të tjerë. Mund të jetë argëtuese të shpëtosh nga problemet e tua duke u hedhur në jetën e dikujt tjetër, por së shpejti do të zbulosh se pesha shtesë nuk do të zgjidhë problemet tuaja.

Mos e teproni me shakatë Ju mund të tërhiqeni aq shumë në fillim të ditës sa që në mbrëmje vëreni se i kaluar kufijtë. Pendimi mund të zhytet dhe ju mund të ndiheni fajtorë për gjërat që keni thënë ose bërë. Parandaloni këtë duke menduar mirë para se të flisni ose veproni.

Njerëzit mund të përpiqen të komunikojnë me ju në mënyrë delikate, por ju mund të mos jeni të vetëdijshëm për këtë sepse jeni aq të kapur në vështirësitë tuaja. Mund të ndiheni sikur po vozisni me frenën e urgjencës të ndezur. Ndaloni, lëshoni frenën dhe më pas ecni.

Ju mund të ndiheni sikur nuk po merrni vëmendjen që ju nevojitet ose meritoni. Për shkak të kësaj, ju mund të zemëroheni nga njerëzit që keni përreth. Përqendrohuni te vetja dhe shërimi juaj para se t’ia kaloni problemet tuaja të tjerëve.

Mundohuni të mos i largoni shumë njerëzit që janë aty për t’ju ndihmuar. Hedhja e problemeve tuaja tek të tjerët mund të jetë pikërisht gjëja që e bën atë. Do të ndiheni shumë më mirë me veten nëse kujdeseni për shqetësimet tuaja. Atëherë do të tërheqësh njerëzit që do.

Fuqitë tuaja të përshtatjes janë të dobishme sepse ju japin një tolerancë të lartë për situata të pakëndshme. Ndonjëherë, ky tipar mund të mos ju shërbejë në mënyrë shumë efektive. Mund të përfundoni duke qëndruar në një marrëdhënie të vështirë ose punë të pakënaqshme sepse keni frikë nga diçka e re.

Mund të ndiheni të vetmuar dhe të izoluar, sikur të mos keni askënd me të cilin mund të flisni. Ndërveprimet tuaja mund të duken sikur jepni një fjalim në vend që të keni një diskutim. Nuk ka asgjë të keqe këtu. Eshtë vetëm një fazë kalimtare.

Mos bini në grackën e mëshirës për veten. Humori juaj mund të përkeqësohet dhe ju mund të zemëroheni kur dikush ju bën një pyetje të arsyeshme. Kini kujdes që të mos rrëshqitni poshtë këtij shpati të rrezikshëm.

Jeni në një moment kulmor emocional. Ju mund të ndiheni sikur dikush po ju pengon të shfaqni hapur ndjenjat tuaja. Duhet të kuptoni se nëse jetoni sipas rregullave të të tjerëve nuk do të jeni i plotësuar.

Kini kujdes të mos lejoni që një humor i keq të prishë ditën tuaj. Ju mund të mos ndiheni shumë të gëzuar. Kjo mund të ketë një efekt dramatik për të gjithë të tjerët. Sa i përket aspektit profesional do të jetë një ditë normale.

Marrëdhëniet mund të jenë paksa të vështira, prandaj mos e detyroni kënaqësinë nëse nuk vjen natyrshëm. Motoja juaj sot duhet të jetë: “Nëse nuk ke asgjë të bukur për të thënë, mos thuaj asgjë fare”. Nëse keni nevojë ta kaloni ditën vetëm, kështu veproni.