Mbushen spitalet në Kosovë, disa pacientëve me COVID u kërkohet që të lirojnë shtretërit

Spitalet e përgjithshme dhe klinikat COVID në Qendrën Klinike Universitare janë të mbushura me pacientë të infektuar me COVID-19. Disa prej tyre kanë mbushur të gjitha kapacitetet e nuk kanë më vend për pacientë tjerë të infektuar, e disa të tjera janë drejt mbushjes së kapaciteteve.





Në mungesë të vendeve të lira, ka spitale që po i lirojnë disa pacientë të hospitalizuar për të marrë trajtimin e mëtejshëm në shtëpi, në mënyrë që shtretërit t’u lëshohen pacientëve tjerë që janë në gjendje më të rëndë shëndetësore.

Vetëm 6 shtretër të lirë i kanë mbetur spitalit të Ferizajt për pacientët e infektuar me COVID-19 që kërkojnë trajtim në të. Me rritjen e numrit të pacientëve që po kërkojnë hospitalizim për shkak të infektimit me koronavirus, janë mbushur shtretërit e këtij spitali.

Ndërsa, kërkesat për hospitalizim vazhdojnë të jenë të mëdha, pacientëve që janë në gjendje më të mirë shëndetësore po u kërkohet që t’i lirojnë shtretërit e të vazhdojnë trajtimin në shtëpi.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit në spitalin e Ferizajt, Halit Gërbeshi ka thënë për Express se janë në limitet maksimale në spital.

Ai ka thënë se po e menaxhojnë gjendjen me vështirësi për shkak të kapaciteteve të limituara, derisa ka treguar se në mëngjesin e sotëm në spital kanë qenë të lirë vetëm edhe 6 shtretër për pacientët e infektuar me COVID-19.

Gërbeshi është shprehur se ashtu si edhe ditëve të kaluara u kanë kërkuar disa pacientëve që të lirohen nga spitali e trajtimin ta marrin në shtëpi.

“Deri tani të gjithë ata që kanë pasur nevojë për hospitalizim janë në hospitalizim e sipër. Jemi në limitet maksimale. Në raportin e mëngjesit kemi pasur edhe 6 vende të lira. Tani kam dhënë urdhër si çdo ditë që pacientët që kanë nevojë dhe mund të trajtohen në shtëpi, duke ps parasysh parasysh lirimn e shtretërve , dhe çdo dy-tre orë të shohim se si është situata. Gjendja është lëvizëse, disa pranohen disa lirohen”, ka deklaruar ai.

Gërbeshi ka treguar se janë duke diskutuar për alternativa tjera nëse nuk arrijnë ta përballojnë fluksin e madh të pacientëve.

“Ne jemi në përpjekje edhe me menaxhmentin e SHSKUK-së bashkërisht edhe ministrin dhe bordin sepse pandemia është shumë kulminante ka shpërthyer shumë dhe kapacitetet tona janë të limituara dhe jemi duke parë disa modalitete të mundshme. Kemi mbajt tre-katër takime bashkërisht me QKMF-në e Kaçanikut, Elez Hanit të Shtimes dhe shtabin emergjent të Komunës së Ferizajt dhe kryetarin e komunës dhe bashkërisht po mendojmë në rast se nuk arrijmë me përballu fluksin për alternativa të mundshme. Për momentin kemi disa alternative, por jo diçka shumë të përshtatshme që ofron kushte me pajisje, laboratorë rëntgen e të gjitha”, ka shtuar ai.

Gërbeshi ka thënë se në këtë kohë kanë mungesë edhe të punonjësve shëndetësorë, ndonëse po i japin shërbimet me kapacitetet maksimale edhe me stafin që kanë.

Ndërsa, edhe drejtori i Spitalit të Prizrenit, Afrim Avdaj ka thënë se kanë numër të madh të pacientëve të hospitalizuar me COVID-19.

“Aktualisht sot i kemi 163 pacientë të hospitalizuar me COVID-19 nga këta 1 e kemi të intubuar në ventilim mekanik, 13 të tjerë janë në CPAP por kur kësaj gjendje i shtrohen edhe 85 pacientë që në testimin e fundit në PCR janë negativ por të cilët janë të pranuar në spital të ndërlidhur me shenjat klinike për COVID-19 pozitiv, atëherë nga ta kemi edhe një pacientë tjetër të intubuar dhe 3 me CPAP”, ka thënë ai.

Avdaj është shprehur se kanë pacientë të hospitalizuar edhe në reparte ku trajtohen sëmundjet tjera dhe se përkundër kapaciteteve të stërmadhuara, nuk kanë kthyer prapa asnjë pacientë që ka pasur nevojë për hospitalizim.

“Ne kemi pacientë të hospitalizuar jo COVID edhe për trajtime në repartin e kirurgjisë, në repartin e gjinekologjisë, pacientë në neonatologji e pediatri, që do të thotë se jemi duke punuar me kapacitete pothuajse të stërmadhuara po që spitali vazhdon të punoj dhe të ketë hapësira dhe shtretër për trajtimin e pacientëve tjerë. Brenda kapaciteteve që i kemi deri tani nuk ka ndodhur asnjëherë që ndonjë pacientë që ka indikacione për hospitalizim të mos ketë shtretër apo vend për t’u hospitalizuar”, ka shtuar ai.

Numër të madh të pacientëve të hospitalizuar ka edhe spitali i Gjilanit. Drejtori i këtij spitali, Arsim Emini ka deklaruar se një numër i madh i pacientëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore.

“128 është numri i pacientëve që kanë qenë sot, 110 janë në oksigjeno-terapi. Kemi një numër të madh të pacientëve që janë në gjendje të rëndë. Në gjendje të rëndë në Mjekimin Intensive i kemi 9, por krejt janë në gjendje të rëndë, edhe në bazë të të dhënave në reparte ka pacientë në gjendje të rëndë. Edhe rastet që po na vinë prej terrenit po vinë në gjendje të rëndë”, ka thënë ai.

Emini ka theksuar se kanë ende shtretër të lirë për pacientët që kërkojnë hospitalizim, ndërsa është shprehur se po e menaxhojnë gjendjen duke falënderuar për angazhimin stafin shëndetësorë, e në veçanti infermierët.

Nga ana tjetër, për shkak të numrit të madh të pacientëve, spitali i Pejës është dashur të lirojë edhe hapësira tjera që kanë qenë për pacientët me sëmundje tjera, e po ashtu edhe sallat ku mbahen takimet.

Në këtë spital janë mbushur me pacientë shtretërit e reparteve të Infektives, Pulmologjisë, Psikiatrisë, Dermatologjisë, Internos, Nurologjisë, ORL, Oftamologjisë dhe një pjesë të Emergjencës dhe Reparteve Ortopedisë dhe Urologjisë.

Nga spitali i Pejës kanë thënë për gazetën se hapësirat e reja janë të gatshme për pacientët me COVID ndonëse ende nuk ka filluar pranimi i tyre në to.

Gjendje e njëjtë si në spitalet rajonal është edhe në klinikat COVID të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.

Në Klinikën e Pulmologjisë e atë të Infektivës për disa ditë kanë qenë të mbushura kapacitetet dhe nuk ka pasur më vend për pranimin e pacientëve tjerë.

Shërbimi Spitalor Klinik e Universitar i Kosovës ka bërë të ditur se 1 mijë e 233 janë të shtrirë sot në klinikat COVID dhe spitalet e përgjithshme, 83 prej të cilëve janë në gjendje të rënduar shëndetësore.

Në Klinikën Infektive janë të shtrirë 117 pacientë, në Klinikën e Mjekësisë Sportive 108 pacientë, në Interno, 78 pacientë, në Klinikën e Pulmologjisë 90, në Mjekim Intensiv për COVID-19, 24 pacientë, në Klinikën e Gjinekologjisë 16 pacientë, në Klinikën e Pediatrisë 3 pacientë, në Spitali i Prizrenit janë të shtrirë 163 pacientë, në atë të Gjakovës 113 pacientë, në atë të Pejës 220 pacientë, në spitalin e Gjilanit 128 pacientë, në spitalin e Vushtrrisë 30, në spitalin e Mitrovicës 58 pacientë dhe në atë të Ferizajt 85.