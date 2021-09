Sekreti si të shpëtoni rrobat që ju kanë ‘hyrë në ujë’

Sa herë jeni zënë me mamin sepse, pavarësisht paralajmërimeve, ajo e futi në lavatriçe bluzën e re, e lau në mënyrën më të gabuar të mundshme dhe rezultati dihet: Një bluzë e hyrë në ujë, që praktikisht nuk vishet më.Por, edhe për këtë problem e kemi një zgjidhje.





Mjafton t’i lini ato në ujë të ngrohtë me shampo bebesh dhe veshjet tuaja do të rikthehen në përmasat origjinale. Një gjë e tillë ndihmon në shtendosjen e fibrave. Në një legen me ujë të ngrohtë, shtoni 1/3 e një gote me shampo dhe lëreni veshjen për 30 minuta.

Nxirreni më pas me kujdes pa e shpëlarë në mënyrë që shampoja të vijojë të veprojë dhe me duar, mundohurni t’i jepni formën e mëparshme. Gradualisht, mbështilleni në formë roleje me një peshqir dhe lëreni për 10-15 minuta. Hapi i fundit është nxjerrja nga peshqiri dhe vendosja mbi një tjetër peshqir të thatë duke i dhënë gradualisht formë dhe duke vendosur objekte të rënda në skaje që të qendrojë ashtu.