Eni Koçi ka bërë së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit në rrjete sociale, ku mes të tjerash ka folur dhe rreth historisë së dashurisë me Genc Prevlukajn.





E pyetur nëse do të bëjë dasmë, Eni ka treguar se të gjitha ceremonitë simbolike i kanë bërë vetëm me familjet. Për këtë arsye, ajo beson se nuk do të bëjë dasmë.