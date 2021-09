Ish-kryeministri Sali Berisha ka konfirmuar se do të jetë në parlament ditën e premte, me nisjen e punimeve në legjislaturën e re. I ftuar në emisionin “Now” në Euronews ai theksoi se prania e tij në Kuvend do të jetë në përputhje të plotë me vullnetin e shqiptarëve.





“Unë nuk fshihem prapa mandatit. Sovraniteti i vendit është shprehur me votën e qytetarëve, ndaj në asnjë lloj rrethane ai nuk mund “ta shkelmojë sovranitetin e Shqipërisë”- u shpreh Berisha.