Greqia merr vendimin/ Vaksinimi i adoleshentëve do të lejohet dhe në klinikat private të pediatërve

Vaksinimi i adoleshentëve mosha 12-17 vjeç do të lejohet të kryhet dhe në klinikat private të pediatrëve. Rreth 3500 pediatër me klinika apo zyra private në të gjithë Greqinë pritet të aktivizohen në fushatën e vaksinimit kundër covid-19 për moshat 12-17, përderisa në këto klinika kryhen 75% të programit rutinë të vaksinimit për fëmijë.Për më tepër, qeveria greke synon të shfrytëzojë marrëdhënien e besueshmërisë që gëzojnë prindërit me pediatrin, për të bindur sa më shumë të vaksinojnë fëmijët thuajse 1 javë para çeljes së vitit të ri shkollor. Ndërkohë, të dhëna të reja zbulohen nga çështja e të ashtuquajturës “fabrika e certifikatave false të vaksinimit”.





Një infermiere e arrestuar në Karditsa ka pajisur me certifikata false vaksinimi me qindra banorë të zonave të ndryshme, si dhe mjaft turistë vendas e të huaj me vërtetime negative të testit rapid të detyrueshëm për udhëtime.

Çështja erdhi në sipërfaqe kur mjekët dyshuan për certifikatën që paraqiti pas 1 shtatorit dhe i kryen test antitrupash që doli negativ. Infermierja sot u paraqit në prokurorinë e zonës. Ndërkohë, tre raste të reja të dhënies me pagesë të çertifikatave false të vaksinimit u zbuluan sot në qytetin verior Kozani, ndërsa akuza të tilla ka thuajse çdo ditë në Greqi. Kosto e një certifikatë të falsifikuar është nga 200 deri në 500 euro, ndërsa konsiderohet si kundërpërgjigje e refuzuesve të vaksinës, pas vendimeve të qeverisë greke për vaksinim të detyrueshëm në profesione të caktuara si dhe masave ndëshkuese pas 13 shtatorit për të gjithë të pavaksinuarit.