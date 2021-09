Ky është ushqimi më i mirë që mund të hani para gjumit!

A jeni gati për të fjetur pas një dite të gjatë dhe shpresoni të bini në gjumë shpejt në vend që të shikoni tavanin tuaj me orë të tëra? Me siguri tashmë i keni përbërësit që ju nevojiten për një meze të lehtë para gjumit që është miratuar nga dietologët dhe do t’ju ​​ndihmojë të bini në gjumë, gjalpi i bananeve me gjalpin e kikirikut thuhet se është ushqimi më i mirë për një gjumë të mirë.





Ajo që hani para gjumit dhe sa shpejt e hani para gjumit mund të ndikojë si në gjumin tuaj ashtu edhe në tretjen tuaj. Nëse ushqimi juaj nuk tretet para se të shkoni në shtrat, atëherë trupi juaj kalon kohë duke pushuar në tretjen e ushqimit. Nivelet e ngritura të glukozës mund t’ju ​​mbajnë zgjuar, varësisht se sa i ndjeshëm është trupi juaj. Ekspertët rekomandojnë shmangien e sheqerit dhe karbohidrateve të përpunuara para gjumit sepse ato mund të kontribuojnë në gjumë të dobët dhe tretje. Por ndonjëherë truri bërtet se ka nevojë për diçka të ëmbël pas një dite stresuese, sepse sheqernat dhe karbohidratet do t’i japin dopamine. Një banane me gjalpë kikiriku mund t’ju ​​ndihmojë vërtet të flini më mirë.

Këta përbërës nuk janë vetëm një palë e mrekullueshme, por gjithashtu ndihmojnë njëri -tjetrin. Bananet janë të pasura me kalium dhe magnez, të cilat mund të ndihmojnë në relaksimin e muskujve. Gjalpi i kikirikut përmban triptofan, një aminoacid që shndërrohet në serotonin në tru dhe është një pararendës i melatoninës. Duke i ngrënë ato së bashku, karbohidratet e bananes mund ta bëjnë triptofanin më të disponueshëm për trurin dhe të rrisë aftësinë tuaj për të fjetur më shpejt.