Vasili: Çdo luftë opozitare fillon nga beteja pa kompromis kundër kapjes së shtetit

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili qartëson se detyra mbi detyrat e opozitës në vazhdimësi duhet të jetë lufta kundër kapjes së shtetit.





Sipas tij, pa luftuar kapjen e shtetit, çdo hap tjetër është varrosje e mundësisë për demokraci dhe funksionim të parlamentarizmit, drejtësisë, tregut të lirë apo konkurrencës së ndershme në Shqipëri.

STATUSI NGA PETRIT VASILI

BETEJË PA KOMPROMIS KAPJES SË SHTETIT, KJO ËSHTË DETYRA MBI DETYRAT E OPOZITËS!

Kapja e shtetit nga Rama dhe rilindja do te thote shkaterrimi i demokracise, i thelbit te pluralizmit, qe siguron balancen dhe kontrollin dhe i çdo vlere tjeter qe do ti bente shqiptaret te ndiheshin mire ne atdheun e tyre.

Çdo lufte opozitare fillon nga këtu!

Pa luftuar kapjen, çdo hap i metejshem eshte varrosje e çdo mundesie per nje demokraci te vertete dhe funksionimit te parlamentarizmit, per barazi perpara drejtesise, per treg te lire dhe konkurence te ndershme ne Shqiperi.

Kapja e Drejtesise, Zgjedhjeve dhe Ekonomise eshte TRINOMI i rrembimit te shtetit nga Rama dhe rilindja ndaj:

1.Hetimi i dhe nxjerrja deri ne nje e pergjegjesive te rilindjes per shkaterrimin dhe bllokimin e Reformes ne Drejtesi si dhe autoreve rilindas me Ramen ne krye te kapjes e Drejtesise eshte detyre kryesore e opozites.

2.Hetimi deri ne fund i zgjedhjeve te 25 prillit dhe nxjerrja e pergjegjesive shume te renda, qe bien mbi Ramen ne vecanti dhe rilindjen ne pergjithsi per kapjen dhe shkaterrimin e zgjedhjeve eshte detyre mbi detyrat e opozites perballe shqiptareve te cileve u eshte grabitur vota dhe interesi kombetare dhe ai privat.

3.Hetimi deri ne fund i Koncesioneve shkaterrimtare te miratuara nga Kuvendi Njepartiak 2019- 2021 eshte detyre dhe detyrim madhor ndaj shqiptareve per zbardhjen e grabitjes me te rende, qe i eshte bere interesit publik dhe kombetar ne keto tridhjete vite pluralizem dhe ku afera si Porti i Durresit te kundershtuar me force edhe nga BE si dhe ligjet e komisionuara nga oligarket jane kulme te kapjes se shtetit.

Hetimi deri ne fund i kapjes se shtetit dhe identifikimi i te gjitha pergjegjesive penale dhe politike, qe bien mbi Ramen dhe rilindjen eshte rruga e vetme e aksionit te vertete te opozites

Shmangia nga keto tre ceshtje madhore, qe jane kapja e drejtesise, kapja zgjedhjeve dhe kapja e ekonomise permes koncesioneve e grabitjeve kriminale te parave dhe ibtetesit publik ne teresi eshte realisht krijimi i alibive per legalizimin e kapjes se shtetit nga Edi Rama, qe do te thote vazhdim i rrënimit te vendit, shpopullimit dhe ç’kombetarizimin te tij.

Vetem ne kete menyre do te forcohet dhe rritet besimi i popullit tek opozita dhe integriteti moral i saj per mbrojtjen deri ne fund te interesit publik dhe kombetar nga kapja dhe asgjesimi rilindas.

Kjo eshte edhe rruga e mundesia e vetme edhe per krijimin e nje lloj besimi se parlamentarizmi mund te funksionoje dhe se marreveshjet per reforma te caktuara edhe mund te kene shanse, qe te funksionojne ne te ardhmen.

