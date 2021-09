“Çdo gjë e kemi në dorë”, analiza speciale e Altin Lalës: Ja si ia del Shqipëria të shkojë në “Play-Off”

Ish-kapiteni i Kombëtares, Altin Lala, bëri një analizë të detajuar për ecurinë e Shqipërisë në këto eliminatore të Botërorit.





Nëpërmjet një lidhje live nëpërmjet “Skype”-s, për emisionin “Sport News”, të moderatores Enxhi Biba, në televizionin “News 24”, Lala u shpreh optimist dhe beson se kuqezinjtë i kanë shanset reale për të kapur “Play-Off”-in:

SFIDA NDAJ HUNGARISË- Ishte ndeshje mjaft e mirë, një nga më të mirat e viteve të fundit. E menaxhuam mjaft mirë lojën, u krijuan shumë shanse për të shënuar. Ekzekutimi i Brojës ishte perfekt. Ishte ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme për Kombëtares. Shanset janë të hapura. Duhet të fitojmë ndeshjen sot dhe pastaj të shikojmë të tjerat. Me ekipet e vogla kemi pasur problem. Duhet të përqëndrohemi sot dhe me doemos të marrim këtë 3 pikësh.

SHANSET REALE- Me Poloninë ishte një rezultat shumë i thellë. Moralisht ndikoi pak. Fitorja ndaj Hungarisë ishte e rëndësishme. I kemi në dorë vetë. Polonia vjen në Shqipëri, në futboll nuk mund të bësh llogari paraprake, por është matematike, duhet të fitojmë me Poloninë, mos humbim me Hungarinë dhe të mundim Andorrën dhe San Marinon. Çdo gjë e kemi në dorë. Më bëhet shumë qejfi për Kombëtaren.

OBJEKTIVAT– Secili që luan sport do të fitojë. Kanë ikur kohërat kur ishim të kënaqur me pak. Në Botëror s’kemi qenë akoma, por pse jo, ka gjithmonë një herë të parë, edhe pse është shumë e vështirë. Shansi është për të dalë në “Play-Off”, hap pas hapi. Nuk na i merrte mendja që të ishim në Europian, por ia dolëm. Vendi I dytë është I kapshëm. Pse jo.

NDRYSHIMI BRENDA PAK DITËS- Pjesa e parë ndaj Polonisë ishte shumë e mirë, pësuam gola nga gabime individuale. Levandovski është vrasës në zonë. Rezultati ishte shumë herë më I thellë se vetë loja. Pres edhe sot që të jenë të përqendruar dhe të luajnë sa më shpejt topin. Këto ekipe “parkojnë autobuzin” në zonën e tyre. Duhet të shënojmë sa më shpejt golin e parë dhe ta fitojmë këtë ndeshjen./PANORAMASPORT