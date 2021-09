A e kaloni natën në rrjetet sociale? Shikoni me cilat probleme mund të përballeni ditën tjetër

A keni qenë ndonjëherë zgjuar deri vonë, sepse pa e kuptuar, keni ngecur në mediat sociale? Ne jemi të sigurt se do t’u ketë ndodhur shumicës së njerëzve në një moment (nëse jo çdo natë).





Sidoqoftë, çështja është se humbja e gjumit për hir të mediave sociale nuk ia vlen. Sipas rezultateve të një studimi të ri, përfshirja në mediat sociale (veçanërisht Twitter) deri vonë natën nuk dëmton vetëm programin e gjumit. Ndoshta ka gjithashtu një efekt të dukshëm në mënyrën se si ndiheni ditën tjetër.

Studimi i ri, i botuar në revistën Sleep Health, përfshiu më shumë se 37,000 përdorues nga 112 lojtarë të NBA midis 2009 dhe 2016, i cili zbuloi se lojtarët që postonin shpesh në Twitter mes orës 11 pasdite dhe ora 7 pasdite para një ndeshje basketbolli të planifikuar, “shënoi më pak dhe kishte më pak kërcime”, sipas Huffington Post. Me fjalë të tjera, cicërimi dhe sërfimi natën vonë jo vetëm që saboton gjumin tuaj, por fjalë për fjalë mund t’ju ​​nxjerrë jashtë orarit tuaj të nesërmen.

Ndërsa studiuesit në fakt zbuluan se lojtarët e NBA që cicëronin vonë natën performuan më keq se lojtarët e tjerë që qëndronin larg Twitter para se të flinin, ata zbuluan se ndjekësit e natës luanin mesatarisht dy minuta më pak për lojë basketbolli. Krahasuar me jo-ndjekësit “Ndoshta sepse trajnerët mund të dallonin lojtarët e lodhur nga ata të pushuar,” sipas Huffington Post.

“Në përgjithësi, zakoni i aktivitetit të mesnatës në mediat sociale mund të veprojë si një faktor i performancës së zvogëluar për shkak të mungesës së gjumit në kontekste të tjera shoqërore, profesionale dhe fizike bazuar në performancën,” përfunduan studiuesit.

Përfundimi: Edhe nëse nuk jeni lojtar i NBA, përdorimi i mediave sociale natën vonë ndoshta nuk ju sjell dobi.

Por edhe nëse nuk ju bindëm me hulumtime se problemi nuk është vetëm në përdorimin e mediave sociale gjatë natës: Një studim i fundit i botuar në revistën mjekësore Acta Paediatrica tregoi se vetëm një orë në ditë është e mjaftueshme për të ndikuar negativisht në programin e gjumit e juaja

Por zgjidhja këtu nuk duhet të jetë “gjithçka ose asgjë” si një zgjidhje për problemin dhe kurrë mos dilni në mediat sociale ose mos përdorni telefonin tuaj. Ndoshta mund të jetë aq e thjeshtë sa të fillosh me një ditë në javë, ku do të marrësh një pushim nga mediat sociale. Ndoshta mund të filloni ta lini telefonin tuaj në një dhomë tjetër gjatë natës dhe të përdorni një orë alarmi të mirë edhe të modës së vjetër. Nuk ka nevojë për ndryshime drastike. Bëni atë që dini se mund të bëni dhe pjesa tjetër do të bjerë në vend.