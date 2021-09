Një vit nga marrëveshja në Shtëpinë e Bardhë, Grenell: Biden nuk do të përfshihet, vazhdon të injorojë Kosovën, Shqipërinë e Serbinë

Ish-ambasadori i SHBA dhe i dërguari special për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell i ka kushtuar një shkrim 1-vjetorit të marrëveshjes Kosovë-Serbi në Shtëpinë e Bardhë.Grenell thotë se tashmë pas 1 viti, Presidenti aktual i SHBA, Joe Biden po merr një drejtim ndryshe nga Donald Trump dhe nuk po përfshihet më në çështjet e Ballkanit.





Ai thekson se Biden po injoron vazhdimisht Shqipërinë, Kosovën, Serbinë madje po sillet sikur Ballkani të mos ekzistojë.

Grenell thotë në shkrimin për The Federalist se ish-Presidenti Trump vijon të besojë se Kosova e Serbia duhet të vijojnë ta zbatojnë marrëveshjen pavarësisht mungesës së udhëheqjes nga Biden.

SHKRIMI NGA RICHARD GRENELL

Një vit më vonë, Biden shpërdoron negociatat historike të Trump-it Kosovë-Serbi

Një vit më parë, Serbia dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje normalizimi në Zyrën Ovale. Tani, ato kushte po skadojnë dhe Biden mund të kujdeset më pak.

Një vit më parë, më 4 shtator, bota festoi nënshkrimin e Marrëveshjes së Normalizimit Ekonomik Kosovë-Serbi në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Trump kishte sjellë së bashku Presidentin Aleksandar Vuçiq të Serbisë dhe Kryeministrin e atëhershëm të Kosovës Avdullah Hoti për të ndërmarrë një hap të madh drejt zgjidhjes së konfliktit të tyre historik.

Ishte vizioni i Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë për të normalizuar marrëdhëniet e tyre ekonomike dhe për të ndihmuar në krijimin e një rigjallërimi të plotë në të gjithë Ballkanin. Presidenti Trump besonte se konflikti i perceptuar po ndikonte në krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik për të gjithë të përfshirë. Ai gjithashtu besonte se strategjia e të folurit të vazhdueshëm politik, e udhëhequr nga evropianët, nuk po funksiononte.

Fatkeqësisht për Ballkanin, Administrata e Bidenit mori qëndrimin e kundërt. Presidenti Joe Biden vazhdon të injorojë Kosovën, Shqipërinë, Serbinë dhe të gjithë rajonin dhe ka vendosur që ai thjesht nuk dëshiron të përfshihet. Ai nuk ka të dërguar presidencial për negociatat dhe nuk ka diskutime apo plane për rajonin brenda Shtëpisë së tij të Bardhë. Nuk ka vizita të nivelit të lartë të planifikuara nga zyrtarët amerikanë dhe asnjë datë që udhëheqësit e Ballkanit të vijnë në SHBA

Ekziston, megjithatë, një pajtim total nga Biden me procesin e Bashkimit Evropian (BE) në Bruksel, Belgjikë. BE -ja është përgjegjëse për strategjitë e rizhvillimit të Ballkanit dhe bisedimet e normalizimit tani. Dhe siç e kemi parë nga ritmi i diskutimeve për ngjitjen në BE, njerëzit e rajonit të Ballkanit nuk do të kenë ndihmë së shpejti.

Por Presidenti Trump ende beson se secila palë duhet të vazhdojë të zbatojë Marrëveshjen e Normalizimit Ekonomik 2020, pavarësisht mungesës së udhëheqjes së Biden. Administrata Trump besonte se hapat kosovarë dhe serbë drejt normalizimit ekonomik do të zbehnin fuqinë dhe rëndësinë e çështjeve të nxehta dhe emocionale politike të mosmarrëveshjes dhe ishin parakushte për një zgjidhje të përhershme të mosmarrëveshjeve politike. Dhe vizioni i Presidentit Trump po funksiononte. Përmes negociatave të luftuara, palët kishin rënë dakord për të ndërtuar një rrugë dhe lidhje hekurudhore, si dhe për të krijuar një fluturim direkt midis kryeqyteteve të tyre përkatëse, Beogradit dhe Prishtinës.

Nën Trump, Serbia dhe Kosova ranë dakord gjithashtu për të hapur dhe vënë në funksion objektin e Pikës së Përbashkët të Kalimit Kufitar Merdarë. Ky vendkalim kufitar tani i hapur duhet të jetë vetëm fillimi i rrjedhës së nevojshme dhe efikase të njerëzve dhe mallrave midis Serbisë dhe Kosovës. Trump ende beson se secila palë duhet të njohë diplomat dhe certifikatat profesionale të njëra-tjetrës dhe të bashkohet me “Zonën Mini-Shengen” të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor 2019.

Premtimet e mëparshme për të mbrojtur dhe promovuar lirinë e fesë, duke përfshirë rinovimin e komunikimit ndërfetar, mbrojtjen e vendeve fetare dhe kthimin e vazhdueshëm të pronës hebreje të trashëguar dhe të pakërkuar të epokës së Holokaustit janë të denjë për zbatim edhe nëse administrata e Biden nuk po i kushton vëmendje. Dhe kështu është marrëveshja për të caktuar Hezballahun në tërësi si një organizatë terroriste dhe për të zbatuar plotësisht masat për të kufizuar operacionet dhe aktivitetet financiare të Hezballahut në juridiksionet e palëve. Ekipi Trump shpreson se të dyja palët do të vazhdojnë me angazhimet e tyre për të ndihmuar në dekriminalizimin e homoseksualitetit në 69 vendet ku aktualisht është i paligjshëm dhe zgjerimin e marrëdhënieve të tyre diplomatike me Izraelin.

Ndoshta më e rëndësishmja – për njerëzit në terren, palët e përfshira në negociata, dhe për historinë dhe të ardhmen e rajonit – Trump beson se palët gjithashtu duhet t’i përmbahen angazhimeve të tyre për të përshpejtuar përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar eshtrat e personave të zhdukur nga lufta e cila përfundoi dy dekada më parë.

Por hapja historike e krijuar nga marrëveshja Trump e 4 Shtatorit 2020 ka një dispozitë që tashmë është shpërdoruar nga Administrata e Biden. Zemëruese të shikosh se si Biden i ka injoruar paralajmërimet e mia në fillim të këtij viti se përfundimi në pritje i një prej pikave më të luftuara të marrëveshjes ishte para nesh: moratoriumi njëvjeçar mbi kërkimin e Kosovës për anëtarësim të ri në organizatat ndërkombëtare dhe një moratorium njëvjeçar për fushatën e çnjohjes së Serbisë kundër Kosovës.

Mjerisht, ai angazhim njëvjeçar ka mbaruar dhe palët nuk janë më të detyruara ta mbajnë atë zotim. Tepër zhgënjyese që Joe Biden nuk arriti as të përpiqej të zgjaste premtimin e tyre. Është sikur Joe Biden të ketë harruar që Ballkani ekziston.

Besimi i Presidentit Trump që nga fillimi ka qenë se besimi është ndërtuar së pari në procesin e krijimit të mundësive dhe të ardhmeve për të rinjtë, sesa në zgjidhjen e pikëve, simbolizmin ose ndreqjen e gabimeve historike. Mjerisht, ekipi i Trumpit gaboi se zgjidhja e rezultateve të vogla mes kundërshtarëve politikë ishte vetëm një problem në Ballkan; tani shohim që administrata e Biden ka të njëjtën vështirësi.