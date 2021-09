Paralajmërimi i Ramës për studentët, ish-ministri i Shëndetësisë: Talibanizëm! Shkelje e rëndë të kërcënosh pa paraqitur strategji vaksinimi

Ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu e ka cilësuar shkelje të rëndë vendimin e Ramës për të mos lejuar studentët të hyjnë në auditoret e universiteteve pa u vaksinuar ndaj COVID-19.





Shehu thotë se urdhëri është i pabazuar në Kushtetutë ndërsa Rama vepron me frymën e talibanizmit.

Ish-ministri thekson se është për “Green Pass”, por vetëm kur qytetarëve t’u sigurohen vaksina të certifikuara vetëm nga EMA, të thuhet çfarë do të bëhet me të vaksinuarit me prodhime kineze e ruse si dhe çfarë do të ndodhë me shkollat e mesme.

Për Shehun, Rama sot ka kryer një shkelje të rëndë dhe para se të kërcënojë studentët duhet që të paraqesë strategji vaksinimi.

STATUSI NGA TRITAN SHEHU

Covid: Është shkelje e rende te kërcënosh si Rama: “kush nuk vaksinohet nuk hyn ne auditor”, pa paraqitur një strategji vaksinimi!

Po, është arbitrare, sepse është urdhër i pa bazuar ne kushtetute, shkelje te drejtave, ndoshta dhe i dëmshëm për shëndetin.

E kam ngritur disa here ketë, se pari shteti u shpjegon qartësisht qytetareve strategjinë e tij, sigurinë qe u jep, çfarë masash ka marre e çfarë u ofron, e me tej vendos masa detyruese, edhe këto fleksibile për ketë rast.

Aktualisht jemi një nga vendet me numrin me te ulet te vaksinimeve ne Bote, vetëm me 25% te popullesise me vaksinim te plote, dhe këto ne shumicën dërmuese me vaksinat kineze te pa certifikuara e te pa pranuara nga Europa e Perëndimi.

Pra shteti perpara se te mare nje mase te tille penalizuese ndaj qytetareve duhet:

1-Te siguroje për te gjithë qytetaret vetëm vaksina te certifikuara nga EMA, te aplikuara sipas llojit ne baze te indikacioneve te tyre për grup mosha, gjendjes shëndetësore etj, sic po e realizon edhe Kosova.

Gjë qe kërkon për Shqipërinë mbi 5,5 Milion doza, krejt e realizueshme kjo edhe tashti mbas kaq vonese, përgjegjëse për te cilën është vetëm Qeveria.

2-Te deklaroje çfarë do te behet me ata, qe janë vaksinuar me ato vaksina te pa efektshme e te pa pranueshme sipas Perendimit, qytetare, pedagoge e studente këta.

Psh. a do te lejohen ata te hyjnë ne auditore me ato vaksina, qe mund te jete placebo.

Ne fakt këta duhet te trajtohen si te pa vaksinuarit e tu ofrohet rivaksinim i plote me vaksina te sigurta, gjë qe po e bën edhe Turqia.

3-Po për shkollat e mesme çfarë do te behet? Ne fakt duhet vepruar si ne vendet e tjera, edhe si ne Kosove, duke ulur moshën e vaksinimit ne 12 vjeç.

Fatkeqësisht edhe për ketë pike ka vetem heshtje nga Qeveria e “Komiteti”, për te mos folur sot edhe për “dozen e trete”.

Mbasi shteti te ketë realizuar këto detyrime ndaj qytetareve, nxënësve, studenteve, mësuesve a pedagogeve, mund te hapet diskutimi për ndalimin e hyrjes neper klasa.

Unë jam per “Green Pass”, por vetëm atëherë kur realizohen konditat, vetëm mbi bazën e asaj metodike, qe po aplikohet ne vendet e BE.

Por jo pa strategji, pa transparence e diskutim, pa siguri, duke detyruar njerëzit tu injektohen vaksina te pa certifikuara nga EMA, se paku shume te dyshimta këto.

Kjo mund te quhet edhe talebanizëm!