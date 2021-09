Reuters: Biden do të kërkojë që të gjithë punonjësit federalë të vaksinohen kundër covid. Ç’pritet të ndodhë sot

Presidenti amerikan, Joe Biden do të kërkojë që të gjithë punonjësit federalë dhe kontraktorët qeveritarë të vaksinohen kundër covid-19.





Në muajin korrik, Biden tha se punonjësit federalë duhet të vaksinoheshin ose të bënin testime të shpeshta kundër covid, të mbanin maska ​​në vendet e punës, por foli edhe për kufizime në udhëtimet zyrtare.

Një burim tha për ‘Reuters’, se ditën e sotme, Presidenti amerikan do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv që do të mbulojë vaksinimin e miliona punonjësve federalë dhe kontraktorëve që bëjnë biznes me qeverinë.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki u shpreh se sot pritet që Biden të dalë në një konferencë dhe të flasë për planet e reja për të vaksinuar më shumë njerëz, duke ulur numrin e infeksioneve dhe duke mbajtur shkollat ​​të hapura.

Pak më shumë se 53% e amerikanëve janë plotësisht të vaksinuar, përfshirë pothuajse dy të tretat e popullsisë së rritur, sipas të dhënave të CDC. Kujtojmë se koronavirusi i ka marrë jetën më shumë se 651,000 qytetarëve amerikanë.