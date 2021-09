Drejt vaksinës me detyrim?/ “Mbrëmja gala” për inaugurimin e Operas, hyrja me certifikatë vaksinimi ose test negativ (FOTO)

Më 15 shtator inaugurohet rikonstruksioni i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit me një ceremoni gala ku do të ketë pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të Placido Domingos dhe Ermonela Jahos.





Me numër të kufizuar në publik që do të ndahet me ftesa dhe bileta, të pranishmit do të duhet të dorëzojnë certifikatën e vaksinimit ose një test negativ të Covid 19.

Masa nuk është aplikuar në teatro të tjerë deri më tani edhe pas masave të bëra publike nga Komiteti i Ekspertëve. Me këtë Komitet do të bihet dakord edhe për numrin e publikut.