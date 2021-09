Nis Kuvendi i ri, Gjiknuri: PS e gatshme për bashkëpunim me opozitën

Në nisjen e legjislaturës së 10-të të Kuvendit të Shqipërisë, Sekretari i Përgjithshëm socialist Damian Gjiknuri rikonfirmon se mazhoranca socialiste do të ketë gjithë vullnetin për bashkëpunim me opozitën. “Partia Socialiste do ta ketë të shtrirë dorën e bashkëpunimit me opozitën në funksion të së ardhmes europiane të Shqipërisë”, shkruan Gjiknuri në rrjetin social Facebook.





Numri dy i PS-së u ka pëcjellë një mesazh falenderimi të gjithë socialistëve dhe simpatizantëve të PS-së për mbështejen. Me mesazhin postuar në rrjetin social Facebook, Gjiknuri falenderon mbi 768 mijë votues të PS-së, që ai thotë se me votën e tyre i dhanë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës shumicën e nevojshme dhe besimin për të udhëhequr Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme.

“Duke i uruar sukses Kuvendit të ri, shpreh besimin e plotë se me punën e tij, Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste do të luajë rolin e çmueshëm për të çuar përpara proceset e rëndësishme legjislative, duke mbrojtur interesat e të gjithë qytetarëve shqiptarë.” shkruan Sekretari i Përgjithshëm socialist.