OSHEE njofton: Ja zonat ku do të stakohet nesër energjia elektrike

OSHEE njofton se ditën e nesërme do të kryhen punime në disa kabina të energjisë elektrike e për pasojë do të stakohet energjia në Rrugën Vorë- Fushë Krujë, Tiranë.





Konkretisht në njoftim bëhet me dije se në këtë rrugë me 11 shtator stakimi do të bëhet nga ora 14:00-18:00 dhe me 12 shtator nga ora 09:00-16:00

