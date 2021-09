“Pabesi”, Berisha flet troç: Luli bashkërendoi forcat me Edi Ramën kundër meje

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur në emisionin “Zonë e Lirë” se Lulzim Basha është treguar I pabesë me vendimin që ka marrë për ta larguar nga grupi parlamentar. Ai ka ndarë me publikun detaje të tjera nga bisedat që ka pasur me kryedemokratin Basha.





Berisha u shpreh se e ka kundërshtuar vendimin e Bashës pasi nuk ishte tagri i tij dhe se kryetari i PD ua ka komunikuar vendimin deputetëve pasi ka paraqitur njëherë mesazhin.

“Pabesia njerëzore thyen çdo normë dhe çdo moral. Luli bashkërendoi forcat me Edi Ramën kundër meje Një akt të cilin e njoftoi 20 minuta para se të dalë në mesazhin e tij. Ma tha mua në telefon dhe unë e kundërshtova në mënyrë kategorike, sepse nuk ishte tagri tij një vendim i tillë. I kërkova që kundërshtimin tim të jua përcjellë të pranishmëve në mbledhje. Në fakt ai kishte paraqitur më parë mesazhin më pas shkoi për t’ua komunikuar. E bëri pa i lajmëruar. I ka mbledhur për një orë, shkoi tek ata dhe i njoftoi. Pra mbledhjen e kishte bërë për t’i thënë vendimin.”- tha ai.