Vendimi për përjashtimin e Sali Berishës/ ‘Zëri i Amerikës’: Me deklaratën e sotme të ambasadës amerikane i jepet një mbështetje e qartë Lulzim Bashës dhe…

Në Shqipëri, ambasada e Shteteve të Bashkuara përshëndeti sot vendimin e mbrëmshëm të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për të lënë jashtë grupit parlamentar demokrat, liderin historik të partisë së tij Sali Berisha.





“Vendimi i vështirë i shpallur dje nga Kryetari Lulzim Basha meriton respekt. Ky vendim demonstron se, ashtu siç ndodhi 30 vjet më parë dhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka kurajon për t’u ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen, për të ndihmuar që ta udhëheqë Shqipërinë përpara”, vë në dukje ambasada në një deklaratë të saj.

Vendimi i zotit Basha pason atë të Departamentit amerikan të Shtetit në muajin maj sipas të cilit ish kryeministrit dhe ish presidentit Berisha e familjes së tij të ngushtë, i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, duke e përfshirë atë në kategorinë e “zyrtarëve të korruptuar që kishin minuar demokracinë”.

Në deklaratën e sotme të ambasadës amerikane i jepet një mbështetje e qartë zotit Basha ndërsa nënvizohet se “Shtetet e Bashkuara kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Partinë Demokratike që nga themelimi i saj dhe presim me kënaqësi të punojmë më ngushtë se kurrë me Kryetarin Basha dhe Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet SHBA-Shqipëri”./ VOA