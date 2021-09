Milo Gjukanoviç: Vuçiç e do Kosovën pa shqiptarë dhe Malin e Zi pa malazezë

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç ka hedhur akuza të forta nga Alesksandar Vuçiç.Gjukanoviç thotë se Serbia me në krye Vuçiçin e do Kosovën pa shqiptarë e Malin e Zi pa malazezë.





Sipas tij, synimi i Serbisë është të kthejë Kosovën, por pa shqiptarë teksa e cilëson Vuçiçin si një nacionalist të deklaruar që kritikon ish-qeverinë e Serbisë për lëshimin e Malit të Zi.

‘’Kjo histori është gjithashtu një rrotullim i mediave të Beogradit në mënyrë që të fitojë pikë politike në fushën e brendshme në mënyrë që Vuçiç të tregojë se sa fuqishëm i reziston qendrave të forta ndërkombëtare. Është një histori e ekzagjeruar. Ata dyshohet se po luftojnë për ta kthyer Kosovën. Dhe nuk do të kishte ndëshkim më të madh për Serbinë sesa dikush që t’ua kthejë atë. Ata do të donin Kosovën, por pa shqiptarë. Siç do të donte Mali i Zi, por pa malazezët.

Ishtea e qartë se për Beogradin, Mali i Zi do të ishte kompensimi i vetëm real për Kosovën. Vuçiq shpesh kritikon ish -qeverinë në Serbi për “lëshimin e Malit të Zi” në 2006. Ishte sikur ajo ishte pjesë e Serbisë. Mos harroni se çfarë shkruan Darko Hudelist për Vuçiqin dhe vuajtjet e tij një ditë pas referendumit malazez, në çfarë gjendje e gjeti atë në shtëpinë e tij. Ishte një ngjarje me të cilën nacionalisti i deklaruar serb Vuçiq nuk mund të pajtohej”, përfundon ai.’’- tha Gjukanoviç.