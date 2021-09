Pesë zakonet e mëngjesit që ju bëjnë të shtoni peshë

Humbja e peshës nuk është një detyrë e lehtë. Duhet shumë përkushtim dhe vullnet i fortë.





Ndërsa ushtrimet dhe dietat janë mënyra më e mirë për të humbur peshë, ndonjëherë ka gjëra që mund të pengojnë humbjen e peshës tuaj. Disa zakone të mëngjesit mund të ndërhyjnë në humbjen e peshës dhe kjo është arsyeja pse duhet të ndaloni t’i bëni ato tani!

Këtu janë pesë zakonet e mëngjesit që mund të ju bëjnë të shtoni peshë:

Fjetja e tepërt

Fjetja e tepërt mund të jetë arsyeja pse nuk po humbni peshë. Gjithashtu mund të shkaktojë shtim në peshë. Mos flini më shumë se 9 orë dhe jo më pak se 7 orë. Shmangni edhe dremitjen, sepse mund të ndikojë edhe në peshën tuaj!

Kapërcimi i mëngjesit

Mos e kaloni mëngjesin! Mos ngrënia e mëngjesit mund të prishë orën e brendshme të trupit tuaj dhe të ndikojë negativisht në metabolizmin tuaj. Kapërcimi i mëngjesit nuk do të bëjë që të bini në peshë, përkundrazi, mund të bëjë që të shtoni peshë.

Pa shtrirje

Mos harroni të shtriheni para dhe pas një stërvitje. Mund t’ju ​​ndihmojë të zvogëloni dhimbjet dhe lëndimet. Disa minuta shtrirje çdo ditë mund t’ju ndihmojnë të humbni peshë dhe të formoni trupin tuaj.

Mungesa e meditimit

Pak meditim mund t’ju ​​ndihmojë shumë. Kjo do të zvogëlojë nivelet e stresit dhe do t’ju ndihmojë të humbni peshë. Bëni disa minuta meditim kur të zgjoheni. Kjo gjithashtu do t’ju bëjë të ndiheni më të lumtur dhe do t’ju bëjë më produktiv.

Mos pirja e mjaftueshme e ujit

Nëse dëshironi të keni sukses në udhëtimin tuaj të humbjes së peshës, gjithmonë filloni ditën tuaj me një gotë ujë. Uji do t’ju ndihmojë të parandaloni mbi nxehjen dhe të mbani ekuilibrin në trupin tuaj. Ndihmon gjithashtu në tretjen e ushqimit dhe ju ndihmon të digjni më shpejt kaloritë.