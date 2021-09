Zaev për dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë: Vendimi dhe vlerësimi im pasi të dalin arsyet e shpërthimit të zjarrit në spitalin e Tetovës

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev pop ret faktet nga hetimi në spitalin Covid të Tetovës për të mbajtur një vendim dhe vlerësim.





Zaev thotë se dorëheqjet pas tragjedisë në Tetovë me në krye Venko Filipçen, ministrin e Shëndetësisë janë akt i lartë moral dhe etik.

Ai thekson se tashmë gjithçka i mbetet hetimit dhe me t’u përcaktuar shkaqet e shpërthiit të zjarri ai do të dalë vetë në një konferencë për shtyp për të dhënë të gjitha pikëpamjet.

STATUSI NGA ZORAN ZAEV

Të dashur qytetarë,

Pikëllimi dhe zia që po kalojmë këto ditë së bashku me familjet dhe të afërmit e të vdekurve në rrëzimin e Qendrës Tetovë KOVID. Për të tretën ditë kemi dëshmuar se tragjedia që ndodhi në 30 vjetorin e Ditës së Pavarësisë ka sjellë në nivelin më të lartë të solidaritetit të qytetarëve, reagimit të institucioneve dhe përgjegjësisë së politikanëve.

Dha dorëheqje nga ministri i Shëndetësisë Filipçe, nga zv. ministri Hasani dhe nga drejtorët e spitalit të Tetovës Besimi dhe Ethemi i mora dhe i kuptoj si akt të lartë moral dhe etik dhe si demonstrim i integritetit dhe përgjegjësisë që është eminente në kaq madhore aksidente.

Autoritetet hetimore dhe gjyqësore po zhvillojnë një hetim tejet të plotë, profesional dhe të shpejtë që duhet të përcaktojnë arsyet e shpërthimit të zjarrit vdekjeprurës. Profesionalizmi dhe besueshmëria e hetimit do të kontribuojë edhe në forenzikën e Kriminalistikës Federale Gjermane, për të cilën tashmë po zhvillohen skautet dhe aktivitetet përgatitore dhe për të cilat i bëj një falënderim të madh aleatit tonë të NATO-s, Gjermanisë.

Në këto momente të tragjedisë kombëtare dhe mobilizimit të plotë të të gjitha kapaciteteve shtetërore dhe shoqërore rreth dritës së plotë të rastit, shpreh mirënjohjen time për të gjithë aktorët që në afat tejet të shkurtër shpëtuan jetë njerëzore, dhanë informacione dhe analiza serioze me hetimin, ofruan ekspertizë të huaj, ata treguan një ndjenjë të madhe solidariteti dhe dhembshurie dhe treguan nivelin më të lartë të përgjegjësisë.

Duke marrë parasysh se hetimi kryhet me dinamikë të lartë dhe se jepet me nivelin më të lartë të ekspertizës dhe profesionalizmit, vlerësimin dhe vendimin tim në lidhje me dorëheqjet do të bazohem ekskluzivisht në faktet që marr nga hetimi, pra ekskluzivisht pasi të jenë përcktuar arsyet për shpërthimin e zjarrit. Pres që kjo të ndodhë shpejt në periudhën e ardhshme për të cilën edhe njëherë apeloj të gjitha institucionet për hetim të shpejtë dhe të plotë.

Përgjegjësi ka dhe do të ketë, do të përcaktohet qartë në bazë të fakteve të pariparueshme mjeko-ligjore, jo në bazë të kalkulimeve politike.

Apeloj te gjithë njerëzit, publikut dhe përfaqësuesve te medias, qe te gjithë te jemi te fokusuar ne hetimin dhe faktet, te ruajmë nje fryme te forte kombetare, edhe pse jemi te veshur me trishtim, te angazhohemi, por edhe te angazhohemi pacient, për ta kaluar këtë tragjedi së bashku dhe për të ndihmuar që të mos ndodhë më kurrë.

Po ju njoftoj se brenda javës së ardhshme, në momentin e parë pas hetimit të ekspertëve tregon progres të ri serioz, do të njoftoj pikëpamjet e Qeverisë bazuar në faktin e hetimit, në një konferencë shtypi që do t ‘ i përgjigjet të gjitha pyetjeve nga media ndërkohë, Qeveria, ministritë dhe të gjitha institucionet kompetente qëndrojnë të hapura dhe të disponueshme për të gjitha pyetjet tuaja.

Këto ditë, vëmendja e komunikimit publik është ekskluzivisht për shkak të nevojës në asnjë mënyrë për të ndikuar në ritmin dhe cilësinë e hetimit, por i gjithë procesi është plotësisht transparent dhe sipas standardeve dhe protokolleve më të larta institucionale.

Ju faleminderit.