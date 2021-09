700 mijë qytetarë të vaksinuar me të dyja dozat kundër COVID! Manastirliu: Vaksinohuni! Mbroni jetë

Në Shqipëri janë 700 mijë qytetarë që janë vaksinuar kundër COVID, plotësisht me të dyja dozat. Lajmin e ka bërë me dije ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu me anë të një statusi në rrjetet sociale.





Ministrja u bën apel qytetarëve të vaksinohen për të qenë më të mbrojtur ndaj COVID.

“Vaksinohuni, vaksinohuni, vaksinohuni, 700 000 qytetarë plotësisht të vaksinuar me dy doza. Mbroni jetë”, shkruan ministrja.

Ditën e djeshme u shënuan në vend 4 viktima dhe 869 raste të reja me Covid. Ndërkohë që në spital janë të shtruar 175 pacientë , 33 në gjendje të rëndë.