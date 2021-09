“Mafia shqiptare dominon Ndranghetën për monopolin e kokainës nga Amerika e Jugut”/ Media italiane: Kush është 40-vjeçari shqiptar që krijon lidhjet dhe…

Mediat italiane kanë ardhur me një artikull të zgjatur, sa i takon mafias, ku ka bërë një paralelizëm mes Ndranghetas dhe asaj shqiptare.





Sipas mediat, Ndrangheta ka një konkurrent të ri në tregun e kokainës në Evropë dhe ajo është pikërisht krimi i organizuar shqiptar, që ka gjithnjë e më shumë lidhje të forta me kartelet kolumbiane të drogës. Dhe tregu për të cilin ata konkurrojnë është mjaft fitimprurës kur merrni parasysh se konsumi i kokainës është rritur për më shumë se një dekadë në Evropën Perëndimore Qendrore.

Sipas vlerësimeve të fundit, përdoruesit e tij të rregullt janë afërsisht 4.4 milion. Sipas Qendrës Evropiane të Monitorimit për Droga dhe Varësi nga saj (EMCDDA), 18 milionë evropianë midis moshës 18 dhe 64 vjeç e kanë përdorur atë të paktën një herë në jetën e tyre. Në mesin e konsumatorëve 2.2 milionë janë midis 15 dhe 34 vjeç. Mosha mesatare e konsumit të parë është rreth 23 vjeç.

Trafikun e kokainës

Në raportin e tij të fundit ” Kokaina Insights”, Europol, agjencia evropiane për luftën kundër krimit, shpjegon se shumica e kokainës së pranishme në Evropë është e importuar dhe se prodhimi vendor është pothuajse inekzistent. Kolumbia vazhdon të jetë furnizuesi kryesor evropian, me Brazilin që është duke u rritur rolin e saj gjithnjë e më shumë.

Ky i fundit është bërë vendi me numrin më të madh të dërgesave në Belgjikë, qendra e re evropiane së bashku me Holandën. Ardhja e kokainës në kontinent është e mundur falë koordinimit midis karteleve të Amerikës së Jugut dhe atyre me bazë në Evropë organizatat kriminale Raporti i Europol thekson se detyra e karteleve është padyshim e lidhur me prodhimin, ndërsa ajo e rrjeteve kriminale evropiane kryesisht me furnizimin me shumicë, por që ato nuk përfshihen gjithmonë në shpërndarjen me pakicë. Këto organizata gjithashtu merren me korrupsionin e personelit që punon në porte.

Roli i ‘Ndranghetas në Amerikën Latine

Që nga fillimi i viteve 1990, ‘Ndrangheta’ ka luajtur një rol vendimtar në menaxhimin e trafikimit të kokainës midis Amerikës së Jugut dhe Evropës. Ata ishin ata që kishin kontaktet më të ngushta me Kartelin Cali, të cilët menaxhuan importet dhe mbajtën rolin e furnizuesve me shumicë, duke furnizuar gjithashtu drogën për organizatat e tjera kriminale që më pas morën përgjegjësinë për shitjen. Sipas raportit, ‘Ndrangheta është ndër rrjetet më të krijuara të krimit të organizuar që “punon” në fushën e trafikimit të kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë dhe Amerikën e Veriut dhe e ka arritur këtë rezultat falë një rrjeti përfaqësuesish që jetojnë të tyren në Amerika Latine dhe të cilët janë të përfshirë në “negocimin e blerjeve, organizimin dhe mbikëqyrjen e dërgesave dhe mbikëqyrjen e pagesave”.

Humbja e monopolit

Por me kalimin e viteve ‘Ndrangheta ka humbur pozicionin e saj gati monopol në Amerikën Latine, gjithashtu për shkak të copëzimit të peizazhit kriminal kolumbian. Në fakt, ka dy momente kryesore në të cilat ‘Ndrangheta ka humbur më shumë fuqi. E para daton në 2006 dhe u shkaktua nga shpërbërja e grupit paramilitar të ekstremit të djathtë AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), një grup me të cilin organizata mafioze kishte krijuar një lidhje shumë të fortë. “Shpërbërja e AUC është vlerësuar si shkaktari që çoi ‘Ndrangheta të humbasë monopolin e saj në tregtinë transatlantike të kokainës. Rreth të njëjtës kohë, janë shfaqur indikacione se’ Ndrangheta po krijon lidhje me grupet e krimit të organizuar. Meksikan,” thekson raporti. Ndërsa Brazili u shfaq më pas si një pikënisje kryesore për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine në Evropë, ‘Ndrangheta krijoi një prani atje gjithashtu për të siguruar rrjedhjen e kokainës në tregjet e destinacionit. Momenti i dytë në të cilin pati një humbje tregtare në organizatë është viti 2016, viti në të cilin u nënshkrua marrëveshja e paqes midis qeverisë kolumbiane dhe guerilëve komunistë të Farc -Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) Me “Marrëveshja e paqes çoi në përfundimin e strukturës komanduese të integruar të FARC dhe shfaqjen e grupeve të ndryshme të copëtuara që ushtrojnë kontroll mbi rajone të ndryshme dhe prodhimin e kokainës në to”, dhe ” dhe kjo i ka dhënë mundësinë organizatave të tjera kriminale ndërkombëtare të hyjnë në lojë. Ky është rasti i atyre që vijnë nga Shqipëria, Belgjika, Franca dhe Turqia. dhe kjo i ka dhënë mundësinë organizatave të tjera kriminale ndërkombëtare të hyjnë në lojë. Ky është rasti i atyre që vijnë nga Shqipëria, Belgjika, Franca dhe Turqia.

Grupet shqiptare

Sipas raportit, roli që u luajt historikisht nga ‘Ndrangheta’ tani po kalon në duart e organizatave të tjera dhe, në dhjetë vitet e fundit, grupet shqiptare janë rritur më së shumti ndonjëherë. Sipas raportit të Europol, duket se këto shoqata tani janë në gjendje të menaxhojnë rrjete të mëdha shpërndarëse në Evropë me një shkallë të caktuar koordinimi transnacional dhe të krijojnë marrëdhënie të drejtpërdrejta me furnizuesit në Amerikën Latine. Që nga viti 2012, grupet shqipfolëse janë bërë jashtëzakonisht me ndikim në portet kryesore në Amerikën Latine (Venezuela, Brazil, Kolumbi dhe Ekuador) dhe në Evropë (Belgjikë, Holandë, Gjermani dhe Spanjë). Në vitin 2020, Europol së bashku me policinë nga vende të ndryshme përfunduan një operacion që synonte çmontimin e organizatës shqiptare ‘Kompania Bello’, një nga më aktivët në Evropë. Ajo që doli nga hetimi, i cili çoi në arrestimin e 104 individëve, është fakti se modeli i tyre i biznesit është jashtëzakonisht i sofistikuar. Sipas raportit, rrjeti i krimit ishte në gjendje të kontrollonte të gjithë zinxhirin e furnizimit. Në fakt, duke përdorur mjete të sofistikuara të komunikimit të koduar, kreu i bandës së organizatës – një shqiptar dyzetvjeçar me qendër në Ekuador – negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut, organizoi dërgesa të mëdha të kokainës në portet kryesore në Evropë dhe, me ndihma e bashkëpunëtorëve me qendër në Itali, Holandë dhe Shqipëri, shpërndarje e organizuar në të gjithë Evropën. është fakti që modeli i tyre i biznesit është jashtëzakonisht i sofistikuar. Sipas raportit, rrjeti i krimit ishte në gjendje të kontrollonte të gjithë zinxhirin e furnizimit. Në fakt, duke përdorur mjete të sofistikuara të komunikimit të koduar, kreu i bandës së organizatës – një shqiptar dyzetvjeçar me qendër në Ekuador – negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut, organizoi dërgesa të mëdha të kokainës në portet kryesore në Evropë dhe, me ndihma e bashkëpunëtorëve me qendër në Itali, Holandë dhe Shqipëri, shpërndarje e organizuar në të gjithë Evropën. është fakti që modeli i tyre i biznesit është jashtëzakonisht i sofistikuar. Sipas raportit, rrjeti i krimit ishte në gjendje të kontrollonte të gjithë zinxhirin e furnizimit. Në fakt, duke përdorur mjete të sofistikuara të komunikimit të koduar, kreu i bandës së organizatës – një shqiptar dyzetvjeçar me qendër në Ekuador – negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut, organizoi dërgesa të mëdha të kokainës në portet kryesore në Evropë dhe, me ndihma e bashkëpunëtorëve me qendër në Itali, Holandë dhe Shqipëri, shpërndarje e organizuar në të gjithë Evropën.

“Degët” evropiane të karteleve

Prandaj trafiku evropian menaxhohet kryesisht nga organizata të bazuara në kontinent që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës së Jugut. Sidoqoftë, kartelet gjithashtu kanë krijuar “degë” evropiane, për të thënë kështu, për të menaxhuar më mirë dhe drejtpërdrejt biznesin e tyre në Kontinentin e Vjetër. Ky është rasti i të ashtuquajturve Oficinas de Cobro kolumbiane , rrjete kriminale “të cilat janë vendosur në vendet kryesore për tregtinë e kokainës në BE, si Spanja ose Holanda. Këta përfaqësues të vegjël mbikëqyrin ardhjen e dërgesave, shpërndarjen tek klientët, mbledhjen e pagesave dhe lidhjen me ofruesit e shërbimeve të pastrimit të parave, “thuhet në raport.