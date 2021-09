Prokuroria e Tiranes dergon per gjykim Tire Alldervishin, ish-sanitaren e spitalit Shefqet Ndroqi. Lajmi u be i ditur per BalkanWeb nga gazetarja Klodiana Lala.





Per gjykim cohen edhe infermieret e te tjera te ketij spitali, per akuzat e shperdorimit te detyres dhe mashtrimit