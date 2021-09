“Dita e katërt, e vrau, s’e vrau”, Erion Braçe ironizon debatin në PD: Dy kufoma politike kanë marrë peng opinionin publik

Erion Braçe, ish-zevendeskryeministri i Shqiperise, ka reaguar sërish mbi përjashtimin e ish-kryeministrit Sali Berisha nga grupi parlamentar i PD-së si dhe për përplasjen me kryedemokratin Lulzim Basha.





Përmes një postimi në Facebook, Braçe thotë se për të katërtën ditë radhazi, opinioni publik është fryrë me një debat mes dy kufomave politike.

Sipas tij, kjo përplasje ka mbajtur peng publikun sa që është harruar rritja e çmimit të miellit dhe të bukës.

Braçe thotë se “Karteli i importuesve të grurit” ka njoftuar se do të rrisë çmimet me 30%.

Postimi i Erion Braçes:

Pupupupupupu; SOT DITA E KATERT,E GJITHE MEDIA VIJON MERRET ME DY KUFOMA QE LUAJNE LUFTASH!E vrau, nuk e vrau, e kalli, nuk e kalli, eshte nul, nuk eshte nul, e hoqi, nuk e hoqi, tani qe e hoqi cfare do bej ai, rruget, alternativat, po nuk e pati hequr cfare do bej ai qe nuk e hoqi etj etj etj! Dy kufoma qe mbajne peng gjithe debatin publik ne kete vend!

Nderkohe iku, u harrua KARTELI I IMPORTUESVE TE GRURIT, PRODHIMIT TE MIELLIT, SHITJES, PRODHUESVE TE BUKES; Sot KARTELI ka njoftuar cdo prodhues brumerash se do rrise cmimet me 30%! Merruni me dy kufoma qe bejne sikur vrasin njeri tjetrin ne 14 shtator!